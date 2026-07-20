Un dispozitiv incendiar a explodat luni în apropierea complexului 26 Federal Plaza din Lower Manhattan, New York, unde funcționează inclusiv o instanță de imigrație. Autoritățile americane au reținut rapid un suspect, au evacuat clădirea și au izolat zona, iar ancheta a fost preluată de structura antiteroristă din New York, potrivit The Telegraph.

Incidentul s-a produs în exteriorul complexului 26 Federal Plaza, una dintre clădirile guvernamentale importante din New York, în care își desfășoară activitatea mai multe agenții federale.

Înregistrările apărute pe rețelele de socializare au surprins un nor dens de fum în zona imobilului, precum și mai multe persoane care se îndepărtau în grabă. La fața locului au intervenit agenți înarmați ai FBI și reprezentanți ai serviciilor federale pentru imigrație, care l-au imobilizat pe suspect.

FBI a confirmat că o persoană a declanșat un dispozitiv incendiar în exteriorul clădirii și că aceasta a fost reținută imediat după incident. Investigația este coordonată de Joint Terrorism Task Force, structura comună de combatere a terorismului din New York.

Autoritățile au dispus evacuarea clădirii după explozie și au delimitat un perimetru de securitate în jurul complexului guvernamental. Presa americană a relatat că polițiștii ar fi găsit și o armă de foc în zona incidentului. Anchetatorii nu au comunicat însă dacă obiectul îi aparținea persoanei reținute.

Surse din domeniul securității au susținut că dispozitivul ar fi fost realizat din materiale pirotehnice și amplasat într-un coș de gunoi aflat lângă clădire. Aceste detalii nu au fost confirmate oficial de autoritățile care instrumentează cazul.

Autoritățile americane nu au anunțat până acum dacă explozia a provococat victime și nici care ar fi fost motivul persoanei suspectate.

FBI a transmis că ancheta continuă, iar investigatorii verifică toate împrejurările în care a fost detonat dispozitivul incendiar.

Complexul 26 Federal Plaza găzduiește mai multe structuri federale și instanțe care soluționează dosare privind imigrația.

Incidentul s-a produs în timp ce autoritățile americane mențin măsuri sporite de securitate în jurul instituțiilor federale și verifică evenimentele care ar putea avea legătură cu acte de violență ori terorism.