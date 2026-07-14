Semifinala Cupei Mondiale dintre Anglia și Argentina a fost clasificată drept partida cu „cel mai mare risc” a turneului, pe fondul temerilor privind posibile incidente între suporteri, potrivit publicației Mirror.

FBI, autoritățile locale și structurile de securitate implicate în organizarea competiției au analizat riscurile înaintea meciului programat miercuri, la Atlanta.

Decizia vine în contextul rivalității istorice dintre cele două naționale și al numărului mare de suporteri așteptați în oraș. Autoritățile americane au decis să suplimenteze măsurile de securitate în jurul stadionului, la hotelurile echipelor și în zonele în care se vor reuni fanii.

Potrivit presei britanice, reprezentanți ai FBI, FIFA și ai poliției locale au participat la discuții privind securitatea semifinalei. Evaluarea a dus la încadrarea partidei în cea mai ridicată categorie de risc dintre meciurile disputate la actuala ediție a Cupei Mondiale.

Prezența forțelor de ordine va fi intensificată atât în interiorul, cât și în exteriorul stadionului. O atenție specială va fi acordată zonelor comune, inclusiv spațiilor de alimentație și punctelor în care suporterii celor două echipe s-ar putea întâlni.

Organizatorii au prevăzut și acces separat pentru grupurile de suporteri. Alocările oficiale de bilete pentru fanii Angliei și Argentinei sunt amplasate în zone diferite ale arenei, pentru a reduce riscul unor confruntări.

Până la 30.000 de suporteri ai fiecărei naționale sunt așteptați la Atlanta, potrivit estimărilor citate de presa britanică. Nu toți vor avea însă bilete pentru semifinală.

Meciurile dintre Anglia și Argentina au o încărcătură aparte în fotbalul internațional. Rivalitatea sportivă a fost amplificată de-a lungul timpului și de contextul politic dintre cele două țări, inclusiv de războiul din Insulele Falkland din 1982.

Pe teren, unul dintre cele mai cunoscute episoade rămâne sfertul de finală al Cupei Mondiale din 1986.

Diego Maradona a marcat atunci celebrul gol supranumit „Mâna lui Dumnezeu”, înainte de a înscrie un al doilea gol considerat unul dintre cele mai spectaculoase din istoria competiției.

Anglia și Argentina s-au întâlnit ultima dată la Cupa Mondială în 2002, când selecționata engleză s-a impus cu 1-0. David Beckham a marcat din penalty.

Actuala semifinală reprezintă un nou capitol al rivalității, iar Lionel Messi va întâlni pentru prima dată Anglia într-un meci la nivel de echipe naționale.

Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a încercat să reducă tensiunile înaintea partidei și a insistat asupra caracterului sportiv al confruntării.

„Este un meci de fotbal. Trebuie să fie o sărbătoare. Sunt două echipe mari și sperăm ca oamenii să se bucure de partidă”, a transmis Scaloni, în declarații relatate de presa internațională.

Și portarul Angliei, Jordan Pickford, a vorbit despre importanța menținerii unui climat calm în jurul semifinalei.

Până în prezent, comportamentul majorității fanilor celor două echipe la turneu nu a generat probleme majore. Totuși, autoritățile americane tratează partida cu precauție, având în vedere amploarea evenimentului, rivalitatea istorică și numărul mare de suporteri prezenți în Atlanta.

Semifinala Anglia - Argentina va decide una dintre finalistele Cupei Mondiale din 2026. Câștigătoarea va întâlni în ultimul act învingătoarea duelului dintre Franța și Spania.