Biroul Federal de Investigații (FBI) a efectuat două noi arestări de răsunet în statele Washington și Missouri, în cadrul unei anchete cu ritm alert ce vizează un complot masiv de asasinare a unor înalți oficiali guvernamentali americani, inclusiv Donald Trump.

Ținta atacului planificat era evenimentul sportiv UFC Freedom 250, desfășurat pe peluza Casei Albe pe data de 14 iunie. Un eveniment fierbinte, atât la propriu, cât și la figurat.

Noile acțiuni ale forțelor de ordine vin la puțin peste o săptămână de la destructurarea inițială a rețelei. Procurorii federali afirmă că scopul final al conspiratorilor era de a genera un haos generalizat care să conducă la răsturnarea guvernului Statelor Unite ale Americii.

Vineri, 19 iunie, agenții federali l-au reținut în Tacoma (statul Washington) pe William Lee Spartacus Falkner, acuzat oficial de conspirație în vederea comiterii de omor.

Potrivit plângerii penale depuse în instanță, rețeaua a intrat în atenția FBI după ce părinții unui alt complice din statul Ohio au alertat poliția cu privire la faptul că fiul lor cumpăra arme în masă și manifesta un comportament online alarmant.

Investigațiile ulterioare asupra comunicațiilor electronice l-au identificat pe Falkner ca fiind o piesă cheie în acest puzzle. Acesta deținea expertiză avansată în fabricarea și pilotarea dronelor. Mesajele interceptate arată că Falkner plănuia să monteze încărcături explozive pe drone și discuta tactici de zbor pentru a maximiza impactul distructiv.

Planul grupării presupunea atacarea evenimentului UFC cu drone explozive dintr-o anumită direcție, forțând mulțimea și oficialii guvernamentali să fugă spre ieșirile opuse. Acolo, complicii rețelei erau poziționați cu puști cu lunetă și alte arme de foc pentru a deschide focul asupra celor care evacuau zona.

În urma primelor arestări de săptămâna trecută, Falkner le trimisese mesaje complicilor anunțând că „deplasarea de muncă” la Washington D.C. a fost anulată.

Al doilea suspect, Jordan W. Rincker (28 de ani), a fost arestat duminică, 21 iunie, în St. Joseph, Missouri, fiind acuzat de asemenea de conspirație la omor. Procurorii susțin că Rincker ar fi acceptat suma de 1.200 de dolari în numerar de la un alt membru al grupării pentru a distribui plăți logistice.

Prin intermediul aplicației Cash App, Rincker ar fi finanțat cu bani de benzină un complice din California pentru ca acesta să conducă până în Capitală și să îl preia pe „operatorul de drone”, repsectiv pe Falkner.

În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliul și în depozitul lui Rincker, anchetatorii au descoperit un adevărat arsenal militar și echipamente de tehnologie avansată: puști și pistoale de calibru diferit, inclusiv un pistol de tip Glock și muniție printate integral în format 3D. Imprimante 3D destinate fabricării de componente pentru drone și arme. Vestă tactică antiglonț (Strike Face Level III), scut de protecție, mască de gaze și ochelari de vedere nocturnă cu termoviziune.

Au mai găsit dispozitive electronice speciale destinate creării unei rețele de comunicații de tip Muzi Works off-grid mesh. Asta înseamnă o rețea descentralizată bazată pe frecvențe radio de unde lungi, care permite trimiterea de mesaje securizate și coordonate GPS fără a folosi conexiunea la internet sau rețelele celulare clasice.

„Justiția continuă să acționeze ferm pentru a neutraliza și a trage la răspundere pe cei care au complotat să comită acte violente chiar pe terenul Casei Albe”, a declarat procurorul general interimar Todd Blanche.

La rândul său, noul director al FBI, Kash Patel, a subliniat că această operațiune multi-statală fulgerătoare demonstrează determinarea instituției de a opri amenințările la adresa securității naționale: „În doar o săptămână am destructurat o rețea periculoasă înainte ca acești presupuși criminali să poată acționa. Mesajul nostru este clar: indiferent unde vă ascundeți, vă vom găsi.”

Acuzația de conspirație în vederea comiterii de omor deosebit de grav împotriva unor oficiali de stat se pedepsește în SUA cu închisoarea pe viață. Ancheta coordonată de Divizia de Securitate Națională a Departamentului de Justiție continuă pentru a stabili dacă mai există și alte ramificații ale rețelei.