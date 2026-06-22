Gogu Rădulescu, Ana Blandiana și intelectualii din comunism. Povestea Cercului de la Comana

Gheorghe „Gogu” Rădulescu rămâne una dintre cele mai ambigue figuri ale comunismului românesc târziu. A fost, în același timp, demnitar de vârf al regimului Ceaușescu și protector informal al unor scriitori, artiști și intelectuali care nu se identificau integral cu propaganda oficială.

Această dublă ipostază explică de ce numele său revine periodic în dezbaterile despre relația dintre cultură și putere în timpul dictaturii comuniste. Rădulescu nu a fost un simplu funcționar de partid.

Gogu Rădulescu a fost o figură marcantă și controversată a regimului comunist din România, a cărui biografie îmbină activitatea ilegalistă din perioada interbelică cu înalte funcții de stat în aparatul de conducere al lui Nicolae Ceaușescu.

În timpul Celui de-al Doilea Război Mondial, s-a predat autorităților sovietice odată cu avansul trupelor pe teritoriul URSS, petrecându-și anii de război în lagărele de prizonieri, unde s-a remarcat ca unul dintre principalii recrutori pentru diviziile de voluntari „Tudor Vladimirescu” și „Horea, Cloșca și Crișan”.

Revenit la București la sfârșitul anului 1946 alături de soția sa, Dorina Rudich, Rădulescu a urcat rapid în ierarhia de partid, devenind ulterior membru al Comitetului Politic Executiv al PCR și vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Sfârșitul vieții sale rămâne învăluit în speculații privind colaborarea sa istorică cu structurile de securitate sovietice (NKVD) și rolul real de agepcrnt al Moscovei la București, el stingându-se din viață în perioada post-decembristă într-un cămin-spital din Capitală.

Pentru a înțelege rolul lui Gogu Rădulescu, trebuie privit contextul epocii Ceaușescu. În România comunistă, cultura era supravegheată, cenzurată și instrumentalizată politic. Scriitorii aveau nevoie de aprobări pentru publicare, pentru călătorii în străinătate, pentru burse, pentru traduceri și pentru acces la instituții.

Într-un asemenea sistem, relația cu puterea nu era niciodată neutră. Un telefon, o intervenție, o recomandare sau o protecție informală puteau schimba traseul unui autor. Nu era vorba neapărat de colaborare politică în sens strict, ci de o zonă gri în care supraviețuirea culturală depindea de acces, relații și patronaj.

Gogu Rădulescu a funcționat exact în această zonă gri. Prin poziția sa în vârful regimului, putea deschide uși. Prin relațiile sale personale cu scriitori și artiști, putea părea un intermediar între lumea dură a partidului și lumea intelectuală. Aici se află cheia ambiguității sale istorice.

Unul dintre cele mai discutate episoade legate de Gogu Rădulescu este așa-numitul cerc de la Comana. În jurul casei sale de la Comana s-a format, în timp, un spațiu de întâlnire pentru scriitori, artiști și intelectuali. Acolo apar, în relatările publice, nume precum Gellu Naum, Romulus Rusan, Ana Blandiana, Geo Bogza, Eugen Jebeleanu și alții.

Comana a devenit un simbol al unei lumi paralele: o lume în care oameni de cultură puteau discuta mai liber decât în instituțiile oficiale, dar tot în proximitatea unui om din vârful regimului. Era libertate? Era protecție? Era dependență? Răspunsul istoric nu este simplu.

Pentru unii intelectuali, Gogu Rădulescu a fost un om care putea ajuta. Pentru criticii de după 1989, el a fost un exponent al nomenclaturii care și-a construit o rețea de influență culturală.

În jurul lui Gogu Rădulescu s-a construit, în anumite medii culturale, mitul „comunistului bun”: demnitarul cultivat, ironic, nealiniat sufletește la grotescul ceaușist, protector al scriitorilor și al artiștilor.

Problema acestui mit este că riscă să estompeze realitatea funcțiilor sale. Gogu Rădulescu nu era un marginal. Nu era un tehnocrat fără putere politică. Era membru al CPEx, adică al nucleului conducător al dictaturii. A rămas în structurile de vârf până în decembrie 1989. Faptul că putea fi amabil cu scriitorii sau critic în privat față de Ceaușescu nu îl scoate din responsabilitatea istorică a apartenenței la regim.

În același timp, demonizarea simplistă nu explică de ce atât de mulți oameni de cultură s-au apropiat de el sau au acceptat protecția sa. Răspunsul stă în natura regimului comunist: într-un sistem închis, cu cenzură și control politic, orice spațiu de respirație devenea valoros, chiar dacă venea din interiorul puterii.

Relația dintre Ana Blandiana și Gogu Rădulescu trebuie tratată cu rigoare, pentru că a fost adesea folosită polemic după 1989. Există o proximitate documentată în spațiul cultural al epocii: Ana Blandiana și Romulus Rusan au fost asociați cercului de la Comana, iar numele lor apare în relatările despre mediul intelectual frecventat de Gogu Rădulescu.

Potrivit fișei de cadre întocmite în mai 1977 de Secția Cadre a Comitetului Central al PCR, Ana Blandiana, pe numele său real Rusan Otilia Valeria, era născută la 25 martie 1942, la Timișoara, avea origine socială de preot, era de naționalitate română, căsătorită, absolventă a Facultății de Filologie și scriitoare. Tatăl ei fusese membru al Mișcării Legionare.

Documentul consemnează că urma liceul teoretic la Oradea, apoi Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca, că a activat în cadrul Uniunii Tineretului Comunist și că, după absolvirea facultății, a fost numită redactor la revista „Viața Studențească”, trecând ulterior la revista „Amfiteatru”, unde a lucrat șapte ani. Fișa mai arată că, după 1975, a lucrat ca bibliotecară la Institutul de Arte Plastice din București, iar la momentul întocmirii documentului era secretar literar la Uniunea Scriitorilor și membră a Biroului Uniunii.

Evaluarea aparatului de cadre PCR era una favorabilă: Blandiana era descrisă drept „o reprezentantă strălucită a tinerei generații de poeți”, autoare a mai multor volume de versuri și eseuri, distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural”, clasa a IV-a.

Cazul Gogu Rădulescu arată cum funcționa relația dintre intelectualitate și putere în epoca Ceaușescu. Regimul nu se baza doar pe represiune directă. Se baza și pe negociere, selecție, recompensă și control indirect.

Deși memorialistica recentă a Anei Blandiana notează o stare de „oroare” și „dezgust” față de sistem, faptele consemnate indică o realitate mult mai nuanțată: invitațiile la dineurile îmbelșugate oferite de demnitar în perioade de penurie alimentară erau sistematic acceptate. La aceste întâlniri ale așa-numitului „grup de la Comana”, scriitoarea lua parte alături de alte nume sonore ale culturii române, precum Nicolae Manolescu, Mircea Dinescu, Augustin Buzura sau Marin Sorescu, preferând însă o atitudine pasivă în conversații pentru a menține bunele relații cu cei prezenți.

După Revoluția din decembrie 1989, Gogu Rădulescu a fost arestat și judecat alături de alți membri ai fostei conduceri comuniste. În acel context, mai mulți oameni de cultură au intervenit public sau instituțional în favoarea sa, invocând relația personală și ajutorul pe care acesta l-ar fi oferit unor intelectuali în perioada comunistă.

Acest episod a devenit ulterior unul dintre punctele cele mai sensibile ale discuției. Pentru criticii gestului, intervenția intelectualilor pentru un fost membru al Comitetului Politic Executiv reprezenta o formă de solidaritate de castă și o dovadă a dependențelor create înainte de 1989. Pentru apărători, era vorba despre un gest uman față de un om care, deși parte a sistemului, se purtase diferit față de alți demnitari comuniști.

Din punct de vedere istoric, episodul arată cât de complicată a fost ruptura de comunism. Nu doar instituțiile au trebuit reevaluate, ci și relațiile personale, memoria favorurilor, protecțiile informale și compromisurile de supraviețuire.