Franța – Spania, duel de gală pentru un loc în finala Mondialului

Franța și Spania se întâlnesc marți, 14 iulie, ora 22.00, într-una dintre semifinalele Cupei Mondiale 2026, într-un meci programat la Dallas și care va decide prima finalistă a turneului.

Campioana mondială din 2018 încearcă să ajungă pentru a treia oară consecutiv în ultimul act al competiției, în timp ce spaniolii vizează al doilea titlu mondial din istorie.

Partida aduce față în față două dintre cele mai puternice echipe ale turneului. Franța mizează pe forța ofensivă a lui Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé, în timp ce Spania a impresionat prin controlul jocului și o defensivă care a primit un singur gol până în semifinale.

Naționala pregătită de Didier Deschamps se află în fața unei performanțe rare în istoria Cupei Mondiale. O victorie împotriva Spaniei ar duce Franța în a treia finală consecutivă, după cele disputate în 2018 și 2022.

Potrivit Reuters, francezii au ajuns în patru dintre ultimele șapte finale ale Cupei Mondiale. Echipa lui Deschamps a arătat în actuala ediție o mai mare flexibilitate tactică, iar eficiența compartimentului ofensiv a devenit unul dintre principalele sale atuuri.

Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé au marcat împreună 13 goluri la turneu. În același timp, Michael Olise a avut un rol important în construcția ofensivă, iar Bradley Barcola și Désiré Doué au oferit selecționerului francez soluții suplimentare.

Franța s-a calificat în semifinale după victoria cu 2-0 împotriva Marocului.

De cealaltă parte, Spania ajunge în penultimul act al competiției cu una dintre cele mai solide defensive ale turneului. Ibericii au primit un singur gol până în această fază și au construit succesul pe posesie, disciplină tactică și controlul ritmului.

Lamine Yamal rămâne unul dintre jucătorii importanți ai echipei spaniole. Tânărul internațional a traversat probleme medicale în prima parte a competiției, dar și-a recăpătat forma în fazele eliminatorii.

Spania și-a asigurat locul în semifinale după victoria cu 2-1 împotriva Belgiei. Mikel Merino a înscris golul decisiv în minutul 88, la doar două minute după intrarea pe teren.

Semifinala de la Cupa Mondială vine după două dueluri recente câștigate de spanioli în fața Franței.

Spania a eliminat Franța în semifinalele Campionatului European din 2024, iar în 2025 s-a impus cu 5-4 într-un meci spectaculos din semifinalele Ligii Națiunilor.

Francezii spun însă că rezultatele precedente nu schimbă abordarea pentru partida de la Dallas.

„Trebuie să fim umili. Nu vom cădea în această capcană”, a declarat fundașul Ibrahima Konaté, citat de Reuters, în contextul discuțiilor despre statutul Franței de favorită.

Meciul aduce și un duel între două dintre principalele vedete ale fotbalului mondial. Mbappé este liderul atacului Franței, în timp ce Lamine Yamal reprezintă una dintre principalele surse de creativitate ale Spaniei.

Dincolo de confruntarea individuală, diferența ar putea fi făcută de capacitatea Franței de a transforma rapid recuperările în atacuri periculoase și de modul în care Spania va reuși să controleze posesia.

Franța caută continuitatea unei generații care a dominat ultimul deceniu al fotbalului internațional. Spania încearcă, la rândul său, să confirme revenirea în elita mondială și să ajungă în prima sa finală de Cupă Mondială după triumful din 2010.

Semifinala Franța – Spania se joacă marți, 14 iulie, la AT&T Stadium, în zona Dallas. Câștigătoarea va disputa finala Cupei Mondiale 2026, programată pe 19 iulie.