În urma recentului atac cibernetic care a compromis baza de date a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), a apărut o nouă ipoteză explozivă în spațiul public.

Florian Coldea, ar putea fi cheia înțelegerii haosului organizat din structurile de IT afectate. Ceea ce trebuie spus de la bun început este că Florian Coldea, cu ajutorul lui Cristian Ghinea, a avut o mare influență în scrierea PNRR-ului. Sute de milioane de euro au fost direcționate către STS, unde Coldea controlează doi generali cu funcții de răspundere.

O analiză detaliată, publicată pe Facebook sub pseudonimul „Solomon Effect”, propune o radiografie a sistemului IT guvernamental, sugerând că marile contracte de digitalizare și securitate cibernetică ale statului român gravitează, de peste un deceniu, în jurul aceluiași cerc restrâns de influență.

Numele care ar putea conecta aceste grupuri de interese, direct sau indirect, este cel al fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea.

Analiza nu susține existența unei singure entități care controlează totul, ci evidențiază un tipar clar: deși companiile se schimbă la suprafață, arhitecții și beneficiarii din umbră rămân conectați. Ipoteza este structurată pe șase „cercuri” de relații care explică traseul banilor publici destinați infrastructurii critice.

Totul ar fi început în perioada 2008-2015, odată cu prietenia de familie dintre Florian Coldea și omul de afaceri Sebastian Ghiță. În acea perioadă, Teamnet, compania lui Ghiță, a construit sistemul e-Terra al ANCPI, exact aplicația vulnerabilizată recent de hackeri. Potrivit analizei, Coldea ar fi funcționat ca o interfață nevăzută, facilitând accesul firmelor lui Ghiță la contracte uriașe cu statul.

Deși Ghiță a părăsit țara în 2016, legăturile cu statul au continuat prin cei lăsați în urmă. Metaminds, o altă companie majoră abonată la contracte de infrastructură critică, este deținută de Cristian Anăstăsescu, fostul cumnat al lui Ghiță.

Acesta a fost menționat în repetate rânduri ca fiind în sfera de influență a lui Florian Coldea. Mai mult, Metaminds a avut contracte de consultanță direct cu firma lui Coldea, creând un circuit prin care banii statului ajungeau la foștii generali sub masca „optimizărilor” de dosare.

Un punct central al investigației este modul în care securitatea datelor e-Terra a ajuns în mâinile firmei IT About IT SRL. Această companie, cu doar doi angajați și sediul într-un apartament, a primit un contract clasificat drept „de importanță națională”.

Rezultatul s-a tradus printr-o breșă majoră de securitate în prezent.

Firma îi aparține lui Ovidiu Berdilă, fratele lui Horațiu Bruno Berdilă, fost șef al Romsys, condamnat în trecut după ce i-a mituit pe Gheorghe Ștefan „Pinalti” și Vasile Blaga pentru a obține contracte IT.

Ipoteza ridică un semn de întrebare legitim: în condițiile istoricului penal al familiei în zona achizițiilor publice, a fost contractul ANCPI obținut pe criterii de competență sau prin influență?

După trecerea în rezervă, Florian Coldea a construit o rețea de consultanță împreună cu generalii Dumitru Cocoru, fost șef al Institutului pentru Tehnologii Avansate din SRI și Dumitru Dumbravă, alături de avocatul Doru Trăilă.

Schema presupunea spălarea banilor pentru influențarea dosarelor penale prin straturi succesive de firme. Vezi dosarul relației dintre SCP Doru Trăilă și Asociații -> Wise Line Consulting -> Strategic Sys SRL.

Partea relevantă pentru securitatea națională este că o parte din acești bani provenea de la STS, prin intermediul companiei Metaminds. Practic, banii publici destinați apărării datelor a milioane de români treceau prin același circuit financiar care plătea protecția juridică a celor implicați, expertiza tehnică a generalului Cocoru fiind folosită pentru a evalua și influența aceste proiecte.

Cel mai recent punct fierbinte este contractul uriaș de 427 de milioane de lei pentru Cloudul Guvernamental, obținut de un consorțiu din care fac parte Metaminds și Trencadis. Controlul asupra Trencadis a fost preluat de Marian Murguleț, fost CIO guvernamental, exact în perioada în care se pregăteau aceste mari licitații.

Numirea lui Murguleț în funcția guvernamentală a fost contrasemnată în 2019 de Toni Greblă, pe atunci secretar general al Guvernului. Ironia semnalată de autor este că dosarul penal al lui Greblă, din care a fost achitat, ar fi fost orchestrat, conform declarațiilor lui Sebastian Ghiță, chiar de Florian Coldea.

Astfel, cercul se închide: banii publici circulă astăzi prin consorții în care firmele sunt conectate, direct sau indirect, la aceleași personaje.

Faptul că firme precum Teamnet, Romsys, Metaminds sau Trencadis se schimbă la suprafață, dar oamenii din spate gravitează în aceleași consorții și mențin conexiuni financiare cu Florian Coldea și Dumitru Cocoru.

Ceea ce demonstrează că accesul la butoanele statului a rămas concentrat. Statul român a externalizat securitatea datelor cetățenilor către aceste grupuri, iar consecințele sunt acum vizibile pe dark web.

Conform analizei, instituțiile statului au la dispoziție două piste clare de investigație pentru a destructura această rețea: Extinderea urmăririi penale pe firul banilor.

În dosarul actual în care sunt judecați Coldea, Dumbravă și Trăilă, procurorii trebuie să verifice dacă plățile făcute de Metaminds către firmele generalilor, Strategic Sys sau Wise Line Consulting, reprezintă servicii reale sau sunt, de fapt, plăți mascate pentru trafic de influență la decidenții din STS și ministere.

Sesizare din oficiu în cazul atacului asupra ANCPI. DNA poate deschide o anchetă pentru abuz în serviciu legată de atribuirea contractului de mentenanță către firma IT About IT, susține Solomon.

Verificarea istoricului licitației și a legăturilor numelui Berdilă cu vechile rețele de corupție ar putea clarifica dacă a existat un folos necuvenit sau o pagubă adusă statului.