Cadastrul României ar fi ajuns pe mâinile hackerilor. Date care ar proveni din sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară ar fi apărut joi, 16 iulie, la vânzare pe o platformă folosită de infractorii cibernetici, potrivit unei investigații Public Record. Informațiile contrazic poziția ANCPI, care a anunțat că datele administrate nu au fost compromise în atacul care a paralizat e-Terra și celelalte sisteme informatice ale instituției.

Toate sistemele informatice ale ANCPI au devenit indisponibile marți, 14 iulie. Întreruperea a afectat inclusiv adresele de e-mail și aplicația e-Terra, utilizată de cetățeni, notari, avocați, cadastrişti, bănci și autorități pentru operațiunile privind proprietățile.

La început, agenția a prezentat problema drept un „incident tehnic major”. Ulterior, ANCPI a anunțat că infrastructura sa informatică a fost vizată de un atac cibernetic, care a provocat cea mai gravă întrerupere tehnică din istoria instituției. Agenția a transmis că informațiile pe care le gestionează sunt în siguranță și nu au fost compromise. Totodată, ANCPI a anunțat că incidentul este cercetat de instituțiile competente.

Potrivit investigației Public Record, date care ar proveni din sistemele ANCPI, unde se află și datele din Cadastrul României, ar fi fost scoase la vânzare pe o platformă utilizată pentru comercializarea informațiilor obținute în urma atacurilor cibernetice. Persoana care a publicat anunțul afirmă că deține baze de date care conțin informații despre cetățeni români, precum și o copie a serverelor GitLab folosite de instituție.

Serverele ar include codul-sursă al mai multor sisteme informatice importante, între care e-Terra și Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale – RENNS. Presupusul atacator mai spune că în sistemele ANCPI ar fi fost instalat un program de tip ransomware. Într-una dintre imaginile analizate de jurnaliștii Public Record apare și afirmația că ar fi început ștergerea copiilor de rezervă ale instituției.

ANCPI și autoritățile care cercetează atacul nu au confirmat public informațiile și capturile de ecran atribuite presupusului atacator. Acestea contrazic însă comunicatul agenției, potrivit căruia datele gestionate de instituție nu au fost compromise.

Public Record citează compania israeliană de securitate cibernetică Kela, care îl prezintă pe presupusul autor drept un infractor cu experiență tehnică. Acesta ar mai fi fost implicat în vânzarea unor informații sensibile provenite de la bănci, companii aeriene și instituții guvernamentale din mai multe state.

Indisponibilitatea aplicației e-Terra afectează operațiuni esențiale din domeniul imobiliar. Prin acest sistem sunt efectuate înscrierile și modificările din cărțile funciare, cererile de intabulare și eliberarea extraselor necesare tranzacțiilor. Aplicația este utilizată și pentru documentele solicitate de notari, bănci și alte instituții implicate în vânzarea, cumpărarea sau finanțarea unor proprietăți.

Extrasul de carte funciară arată situația cadastrală și juridică a unui imobil, printre care suprafața, proprietarul și eventualele sarcini existente asupra bunului.

În lipsa accesului la sistemele ANCPI, numeroase tranzacții imobiliare, credite și proceduri administrative nu pot fi încheiate în condiții normale.

ANCPI estima că aplicația e-Terra va rămâne nefuncțională cel puțin până la finalul săptămânii. Agenția a transmis că echipele tehnice lucrează pentru repornirea sistemelor „în condiții de siguranță”, dar nu a comunicat un termen exact pentru reluarea integrală a serviciilor.

Investigația Public Record arată și că ANCPI a încheiat două acorduri-cadru pentru servicii și soluții de securitate informatică, în anii 2019 și 2023. Ambele contracte au fost atribuite firmei IT About IT SRL.

Primul acord avea o valoare de aproape 950.000 de lei, iar contractul mai recent ajungea la aproximativ 1,5 milioane de lei.

Acordul-cadru atribuit în decembrie 2023 a fost încheiat pentru o perioadă de 48 de luni. Ultimul contract subsecvent ar fi fost semnat la 30 aprilie 2026.

Atacul asupra sistemelor ANCPI nu este primul incident de amploare care afectează infrastructura informatică a unei instituții publice din România.

În decembrie 2025, Administrația Națională Apele Române a fost ținta unui atac cibernetic. În urma incidentului, aproximativ 1.000 de sisteme informatice ar fi fost afectate.