Sistemele informatice de la ANCPI, indisponibile

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat marți că o parte dintre sistemele sale informatice sunt temporar indisponibile din cauza unui incident tehnic aflat în curs de investigare.

Potrivit instituției, problema afectează accesul la anumite aplicații utilizate în activitatea curentă, iar utilizatorii se pot confrunta cu limitări sau întreruperi temporare ale serviciilor electronice.

„Vă informăm că, în prezent, o parte din sistemele informatice ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sunt temporar indisponibile, ca urmare a unui incident tehnic aflat în curs de investigare”, a transmis ANCPI într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook.

Reprezentanții agenției au precizat că specialiștii lucrează pentru remedierea situației și pentru repunerea în funcțiune a platformelor în condiții de siguranță.

„Echipele noastre tehnice depun toate eforturile pentru restabilirea funcţionării sistemelor în condiţii de siguranţă şi în cel mai scurt timp posibil. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă mulţumim pentru înţelegere şi răbdare”, au mai transmis oficialii instituției.

Deocamdată, ANCPI nu a oferit detalii despre natura incidentului și nici nu a precizat un termen estimativ pentru reluarea completă a serviciilor.

Anunțul vine la o zi după ce România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene și de aliații NATO, a condamnat activitățile cibernetice ostile atribuite grupărilor controlate de Centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB), desfășurate împotriva statelor membre UE, a Alianței Nord-Atlantice și a partenerilor acestora.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat luni că aceste atacuri fac parte dintr-un model deja cunoscut la nivel european și euro-atlantic, bazat pe utilizarea unui ecosistem cibernetic complex coordonat de Federația Rusă, care implică atât structuri de stat, inclusiv serviciile de informații, cât și actori nestatali, precum grupări infracționale, hacktiviști sau companii private.

Deocamdată, ANCPI nu a indicat că incidentul tehnic anunțat marți ar avea vreo legătură cu aceste activități cibernetice.