Cadastru gratuit în 2025. Localitățile aflate pe lista ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anuțat că derulează lucrările de înregistrare sistematică gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, acoperind peste 5,3 milioane de hectare din 2.728 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din România. „Finanţarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), din fonduri europene nerambursabile şi din bugetele Primăriilor”, se arată într-un comunicat de presă al ANCPI.

Dacă localitatea este inclusă în PNCCF, persoanele care solicită cadastru și carte funciară vor fi contactactate de ANCPI sau primărie pentru:

-Prezentarea documentelor de proprietate (act de proprietate, certificat de moștenitor, contract de vânzare-cumpărare etc.);

-Participarea la identificarea limitelor proprietății, alături de echipele de cadastru.

Toate informaţii referitoare la stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică sunt disponibile AICI.

Înregistrarea sistematică gratuită oferă proprietarilor:

-Clarificarea situației juridice a imobilelor, prin emiterea cărților funciare;

-Reducerea riscului de litigii legate de proprietate;

-Facilitarea tranzacțiilor imobiliare (vânzare, moștenire, ipotecă);

-Acces la subvenții agricole sau alte finanțări europene, acolo unde este cazul.

Pentru a verifica stadiul lucrărilor de cadastru, orice persoană poate consulta pagina web oficială www.ancpi.ro, unde sunt disponibile detalii despre UAT-urile incluse și progresul înregistrat.

PNCCF are ca obiectiv înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Finanțarea este asigurată din:

-Veniturile proprii ale ANCPI;

-Fonduri europene nerambursabile;

-Bugetele locale ale primăriilor.

Conform datelor furnizate de ANCPI, lucrările de înregistrare sistematică au fost finalizate în 361 de UAT-uri și în 34.057 de sectoare cadastrale, cu o suprafață totală de peste 7,4 milioane de hectare. În septembrie 2025, au fost încheiate lucrările în 12 comune, utilizând fonduri europene. Peste 9,1 milioane de cărți funciare au fost deschise gratuit pentru cetățeni. În prezent, lucrările de cadastru se desfășoară în 453 de UAT-uri, dintre care 420 beneficiază de finanțare europeană.

ANCPI implementează proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care vizează 5,7 milioane de hectare din 660 de UAT-uri rurale: „Până în prezent, 230 de localități, cu peste 1,9 milioane de imobile, au fost cadastrate prin acest proiect”. Valoarea totală a proiectului este de 312,9 milioane de euro, finanțat prin:

-Programul Operațional Regional 2014-2020 (până în decembrie 2023); -Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (faza a II-a, în derulare).