Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele

Cadastrul reprezintă sistemul oficial de evidență a proprietăților imobiliare, cum ar fi terenurile și construcțiile, dintr-o anumită localitate. Potrivit informațiilor transmise de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru EVZ, multe persoane întâmpină dificultăți, mai ales în ceea ce privește cererile de rectificare, atunci când se produc erori:

„Solicitanții trebuie să știe că un cadastru include informații esențiale: suprafața, limitele proprietății, proprietarii și alte detalii juridice. Practic, cadastrul este ca un buletin al unui imobil, care confirmă cine deține proprietatea și care sunt caracteristicile acesteia. În România, cadastrul ajută la clarificarea situației juridice a proprietăților și facilitează tranzacțiile imobiliare, cum ar fi vânzările sau moștenirile”.

După finalizarea lucrărilor de cadastru, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) publică documentele cadastrale timp de 60 de zile calendaristice. În această perioadă, cetățenii pot verifica dacă informațiile despre proprietățile lor (suprafață, limite, proprietar) sunt corecte. Dacă oamenii observă greșeli, pot depune o cerere de rectificare”, conform informațiilor ANCPI.

Cererile se depun la la sediul primăriei din localitate sau prin e-mail, la adresa OCPI specificată în anunțul public: „Anunțurile includ detalii precum data de început și de sfârșit a afișării, adresa unde sunt expuse documentele (de obicei primăria) și repere pentru identificare. Este esențial să se verifice documentele în acest interval pentru a evita probleme viitoare, cum ar fi erori în acte care pot complica vânzarea sau moștenirea proprietății”

Potrivit ANCPI, primarul localității are obligația de a informa cetățenii despre începerea lucrărilor de cadastru prin afișe, pliante, postere sau întâlniri publice: „Aceste materiale sunt plasate în locuri vizibile, cum ar fi primăria, căminul cultural, biserica, școala, dispensarul sau poșta. De asemenea, firma care realizează cadastrul, împreună cu primăria, organizează campanii de informare și pune la dispoziție cel puțin un punct de informare unde cetățenii pot cere detalii suplimentare”.

-Să permită accesul specialiștilor pe proprietate pentru a efectua măsurătorile.

-Să prezinte actele juridice ale imobilului (ex. contract de vânzare, certificat de moștenitor, titlu de proprietate).

-Să ajute la identificarea limitelor proprietății (ex. garduri, vecini).

-Să verifice informațiile din documentele cadastrale în perioada de afișare publică.

Din anul 2015, ANCPI oferă românilor posibilitatea de a-și înregistra gratuit proprietățile prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). „Finanțarea acestui program este asigurată din fondurile ANCPI, fonduri europene și, în unele cazuri, prin contribuția primăriilor.

Scopul este ca toate proprietățile din România să fie înregistrate într-un sistem digital clar, fără costuri pentru proprietari. Până în 2025, peste 9 milioane de proprietăți au fost cadastrate gratuit, iar județul Prahova este lider național, cu peste 65.000 de imobile finalizate”, ne-a mai transmis ANCPI.