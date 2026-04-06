Singurul oraș din România unde un apartament costă doar 6.000 de euro

Apartamente. Sursa foto: Vlad Ispas | Dreamstime.com
Un apartament cu două camere din Zimnicea, județul Teleorman, a fost scos la vânzare pe Olx pentru 6.000 de euro, în contextul în care piața imobiliară din România a înregistrat creșteri consistente de prețuri în ultimele luni. Locuința este situată în zona centrală a orașului și are o suprafață utilă de 52 de metri pătrați.

Imobilul se află pe strada Mihai Viteazul din Zimnicea și include un balcon de trei metri pătrați. Compartimentarea este de tip decomandat, iar apartamentul este situat într-un bloc construit în 1978, realizat pe structură monolit.

Poziționarea centrală permite acces rapid către principalele puncte de interes din oraș, iar orientarea locuinței oferă deschidere atât către artera principală, cât și către zona din spatele blocului.

Din punct de vedere interior, apartamentul nu are îmbunătățiri și necesită renovare completă. Această situație oferă însă posibilitatea viitorului proprietar de a-l amenaja integral după propriile preferințe.

Terasa imobilului nu prezintă infiltrații, iar scara blocului este locuită pe toate palierele. Utilitățile sunt disponibile la nivelul clădirii și pot fi conectate fără dificultăți.

Ce condiții impune proprietarul pentru vânzarea apartamentului

Proprietarul deține toate documentele necesare pentru vânzare, inclusiv act de proprietate, carte funciară cu intabulare și cadastru, certificat energetic și certificat fiscal fără datorii, cu taxele achitate în avans până la finalul anului 2026.

Prețul de 6.000 de euro este fix și trebuie achitat integral, într-o singură tranșă. Conform legislației în vigoare, costurile pentru perfectarea contractului de vânzare în formă autentică sunt suportate de cumpărător.

De ce poate fi considerată o oportunitate

Locuința este situată în apropierea unui liceu și a principalelor artere ale orașului, ceea ce o face potrivită atât pentru locuit, cât și pentru o eventuală investiție pe termen lung.

În condițiile în care prețurile proprietăților mici sunt în general în creștere, oferta se remarcă prin costul redus de achiziție. Chiar dacă necesită renovare integrală, prețul scăzut permite cumpărătorilor să investească ulterior în amenajare fără presiunea unui cost inițial ridicat.

