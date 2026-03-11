Circulația pe Podul Prieteniei, oprită complet joi pe ambele sensuri din cauza lucrărilor de reparații 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) a anunțat, marți, că circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi oprită complet pe ambele sensuri, joi, 12 martie, între orele 10:00 și 15:00, din cauza unor lucrări de reparații realizate pe partea bulgară a podului.

Potrivit ITPF, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi suspendată complet în ambele sensuri joi, 12 martie, între orele 10:00 și 15:00.

„În urma unei notificări transmise de autorităţile de frontieră bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, ITPF Giurgiu informează participanţii la trafic că joi, 12 martie, în intervalul orar 10:00 - 15:00 circulaţia vehiculelor pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi suspendată complet în ambele sensuri de deplasare ca urmare a unor lucrări de reparaţii la covorul asfaltic ce vor fi executate pe partea bulgară a Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse”, a anunțat sursa citată anterior.

Autoritățile de frontieră recomandă șoferilor și firmelor de transport să își planifice din timp traseele, astfel încât să evite blocajele sau întârzierile. De asemenea, aceștia pot lua în calcul rute alternative prin județul Dolj, la punctele de frontieră Calafat și Bechet, sau prin județul Teleorman, la Zimnicea și Turnu Măgurele.

Alte variante sunt punctele de trecere a frontierei din județul Călărași ori cele din județul Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.

Reparațiile la secțiunea bulgară a Podului Giurgiu - Ruse, care are o lungime de 1.057 de metri, au început în etape pe data de 10 iunie 2024. În prezent, lucrările vizează ultima porțiune a benzii de circulație dinspre România spre Bulgaria, pe un segment de 320 de metri.

Traficul intens a degradat pavajul vechi, care nu mai fusese reparat, iar autoritățile desfășoară lucrări pentru siguranța circulației. Aceasta ar urma să fie ultima reparație de urgență, iar banda spre Bulgaria ar urma să fie finalizată în prima săptămână a lunii aprilie, când tot traficul va fi deviat pe noua bandă.