Cod Rutier 2026. Ce sancțiuni primesc șoferii care circulă pe banda de urgență

Codul Rutier 2026 prevede sancțiuni severe pentru șoferii care folosesc banda de urgență fără motiv. Amenzile pot ajunge până la 20 de puncte, iar permisul poate fi suspendat pentru 90 de zile, relatează observatornews.ro.

Circulația pe banda de urgență fără un motiv întemeiat este sancționată sever de legislația rutieră. Potrivit Codului Rutier, șoferii care aleg această bandă pentru a evita coloanele sau aglomerația din trafic riscă amenzi consistente și chiar suspendarea permisului de conducere.

Banda de urgență este destinată exclusiv situațiilor speciale. Aceasta poate fi utilizată de ambulanțe, autospeciale de poliție, echipaje de pompieri sau de vehicule care nu mai pot continua deplasarea din cauza unor defecțiuni tehnice.

În orice altă situație, folosirea acestei benzi este considerată abatere și poate fi sancționată de polițiștii rutieri.

Conform legislației în vigoare, conducătorii auto care circulă nejustificat pe banda de urgență pot primi sancțiuni cuprinse între 9 și 20 de puncte de amendă, în funcție de gravitatea faptei. În plus, măsura poate fi însoțită de suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile.

Autoritățile subliniază că această sancțiune se aplică în special șoferilor care folosesc banda de urgență pentru a depăși coloane de mașini sau pentru a evita ambuteiajele de pe autostrăzi.

Codul Rutier prevede câteva cazuri precise în care banda de urgență poate fi folosită legal.

Șoferii pot opri sau circula pe această bandă dacă vehiculul a suferit o defecțiune tehnică și nu mai poate continua deplasarea în siguranță. De asemenea, utilizarea este permisă în situații de urgență medicală sau atunci când conducătorii auto primesc indicații directe din partea poliției.

În restul situațiilor, folosirea benzii pentru a evita traficul sau pentru a depăși coloane este interzisă.

Autoritățile anunță că verificările pe autostrăzi au fost intensificate în ultimii ani. Controalele sunt frecvente în special în perioadele cu trafic ridicat, cum sunt weekendurile sau sărbătorile legale.

Polițiștii urmăresc respectarea regulilor de circulație și sancționează șoferii care folosesc nejustificat banda de urgență, considerată o zonă destinată exclusiv intervențiilor și situațiilor speciale.