Tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu – Pitești, aproape gata. Circulația ar putea începe în toamnă

Tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu – Pitești, aproape gata. Circulația ar putea începe în toamnăAutostrada Sibiu Pitești.
Lucrările pe tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu – Pitești, între localitățile Tigveni și Curtea de Argeș, ating aproape 90% din stadiul fizic, iar autoritățile estimează că secțiunea ar putea fi deschisă circulației cu aproximativ șase luni mai devreme decât termenul contractual. Anunțul a fost făcut pe Facebook de șeful CNAIR, Cristian Pistol.

Tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu – Pitești, aproape gata

Pe tronsonul de aproape 10 kilometri lucrează în prezent 300 de angajați și peste 100 de utilaje, iar constructorul austriac PORR și-a concentrat eforturile pe finalizarea infrastructurii. În tunelul Momaia, lung de 1.350 de metri, se montează în aceste zile instalațiile electrice și mecanice, iar dintre cele 12 poduri planificate, 10 au primit deja parapete de siguranță.

Autostrada Sibiu Pitești

Autostrada Sibiu Pitești. Sursa foto Captură video

„Dacă ritmul actual se menține, secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș ar putea fi deschisă circulației în această toamnă, cu aproximativ șase luni înainte de termenul prevăzut în contract, februarie 2027. Astfel, aproape 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu – Pitești vor fi funcționali anul acesta”, a explicat Pistol.

Lucrările continuă pe sectoarele montane

În paralel, autoritățile continuă lucrările pe sectoarele montane ale autostrăzii, între Cornetu și Boița, care însumează peste 68 km și care sunt programate să fie finalizate până în 2029. Această secțiune presupune provocări tehnice majore din cauza terenului dificil, inclusiv lucrări complexe de terasamente, tuneluri și viaducte.

Vești foarte proaste pentru elevii de clasa a opta. Sindicaliștii din învățământ le boicotează simulările
O tânără a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a numărat 70 de zile cu voce tare: A fost suprarealist
Autostrada Sibiu Pitești

Autostrada Sibiu Pitești. Sursa foto Facebook

Circulația va fi deschisă mai devreme

Cristian Pistol a anunțat că mobilizarea resurselor pe tronsonul 4 și progresul rapid reprezintă un semnal pozitiv pentru accelerarea întregului proiect A1 Sibiu – Pitești. Finalizarea secțiunii deschise anul acesta va reduce considerabil timpul de tranzit pe acest segment, oferind șoferilor o alternativă modernă și sigură la drumurile naționale care străbat zona montană, a mai anunțat CNAIR.

De asemenea, autoritățile mențin un calendar strict de monitorizare a șantierelor, pentru a asigura respectarea termenelor și standardelor de calitate, având în vedere importanța strategică a autostrăzii pentru traficul regional și pentru conectivitatea economică a regiunii.

