Autostrada Moldovei: Tronsonul strategic ce va fi deschis în 2025







Autostrada A7, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Moldovei, este cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din România, destinat să lege Ploiești de Siret, traversând județele Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț, Iași și Suceava. Segmentul Focșani - Bacău reprezintă un traseu important din A7, iar reprezentanții CNAIR au anunțat recent stadiul lucrărilor.

Lucrările sunt gata în proporție de aproximativ 80% pe anumite loturi. Anunțul a fost făcut vineri de șeful CNAIR, Cristian Pistol, după o vizită de verificare a lucrărilor pe tronsonul Focşani - Bacău al autostrăzii, împreună cu premiertul, Ilie Bolojan, și cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

„În acest ritm sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația cel puțin până la Adjud (50 km)”, a mai spus șeful CNAIR. Am verificat astăzi lucrările pe tronsonul Focșani - Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu primul-ministru, Ilie Bolojan și cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Stadiile fizice sunt de aproximativ 80% pe primele două loturi (Focșani-Domnești Târg și Domnești Târg - Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni-Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%”, a scris Pistol pe Facebook.

Șeful CNAIR a mai spus că există șanse reale ca anul acesta să fie deschisă circulația cel puțin până la Adjud (50 km).

„Finalizarea în termen a lucrărilor pe acest tronson de autostradă (96 km) ca și pe tronsonul vecin (Bacău - Pașcani) este foarte importantă atât pentru asigurarea continuității pe coridorul 9 Pan-european, cât și pentru dezvoltarea economică a Moldovei”, a afirmat șeful CNAIR.

Tronsonul a fost împărțit în trei loturi:

Lot 1 Focșani – Domnești Târg: km 0+000 – km 35+600, lungime 35,60 km

Lot 2 Domnești Târg – Răcăciuni: km 35+600 – km 74+380, lungime 38,78 km

Lot 3 Răcăciuni – Bacău: km 74+380 – km 95+902, lungime 21,522 km

Proiectul prevede construirea a 95,902 km de autostradă, incluzând 5 noduri rutiere, 84 de poduri, 7 pasaje, 6 spații pentru servicii, 4 parcări de scurtă durată și 3 Centre de Întreținere și Coordonare (CIC).

Lucrările pe cele șase loturi dintre Focșani și Pașcani, contractate de constructorul român UMB, sunt finanțate prin PNRR. Potrivit graficelor de lucrări, în 2026, se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 km (A7-A3), precizează Cristian Pistol.

Proiectul Autostrăzii Moldovei are o lungime totală de aproximativ 453 km și este împărțit în mai multe tronsoane, fiecare cu stadii diferite de execuție și termene de finalizare.