Autostrada care îi va salva pe șoferi de „Drumul Morții”. Informații importante despre cel mai așteptat proiect de infrastructură. Hartă

Construcția Autostrăzii Moldovei se ridică la 24,29 de miliarde de lei, fiind finanțată prin PNRR. De la Ploieşti la Paşcani, Autostrada Moldovei A7 are o lungime de 320 de kilometri. Cele mai avansate sunt primele două loturi din sectorul din Muntenia al autostrăzii, adică din tronsonul Ploiești-Buzău.

Tronsonul Ploiești Buzău

Tronsonul Ploiești-Buzău (63,25 km) va fi prima porțiune din A7 ce va asigura legătura dintre regiunile Muntenia și Moldova. Pe cei 63 km vor fi plantate 160 de hectare de perdele forestiere și vor fi construite 6 noduri rutiere, 42 de poduri și pasaje, 4 spații de servicii moderne, dotate inclusiv cu stații de încărcare electrice. Tronsonul Ploiești-Buzău are 3 loturi: Lotul 1 Dumbrava-Mizil (km 0-km 21), Lotul 2 Mizil-Pietroasele (km 21-km 49,3) și Lotul 3 Pietroasele-municipiul Buzău (km 49,3-km 63,2).

Primul contract a fost încheiat pentru Lotul 2 Mizil-Pietroasele, de 28,35 km. Lotul 2, Mizil – Pietroasele va intra în execuţie în data de 11 august, iar constructorul, o asocierea româno-bulgară SC Coni SRL-Trace Group Holdbulgaro-română, are la dispoziţie 20 de luni pentru a construi acest lot, a anunţat, marţi, 19 iulie, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Al doilea contract semnat este pentru Lotul 1 Dumbrava-Mizil, proiect ce include construirea, pe cei 21 de kilometri, a 14 poduri și a unui pasaj de 550 m. Asocierea Impressa Pizzarotti&C-Retter ProjectManagement are la dispoziție 20 de luni pentru a le realiza, potrivit contractului de 1,5 miliarde de lei, fără TVA.

Lotul Buzău-Focșani

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat pe 13 iulie că Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construcția Autostrăzii Focșani – Bacău (sector al A7).

Acest lucru înseamnă că autoritățile urmează să demareze procedurile de licitație pentru aproape 100 de kilometri din autostrada Moldovei.

Astfel contractele pentru încă 98,9 km din autostrada Moldova vor putea intra rapid în licitație, după ce Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR va aproba Proiectul Tehnic pentru toate cele 3 tronsoane ale autostrăzii:

-Tronson 1 (Focșani – Domnești Târg): 35,60 km

-Tronsonul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni): 38,78 km

-Tronsonul 3 (Răcăciuni – Municipiul Bacău): 24,52 km

Pe traseul autostrăzii Focșani-Bacău urmează să fie construite:

-91 de poduri și pasaje

-5 noduri rutiere

-10 spații de servicii

-3 Centre de Întreținere și Coordonare

Tronsonul Buzău-Focșani are 28 de oferte în evaluare la CNAIR pentru cele 4 loturi, a căror valoare estimată este de 5,29 miliarde de lei, fără TVA: Lotul 1 Buzău-Vadu Pașii (4,6 km, 8 oferte), Lotul 2 Vadu Pașii-Râmnicu Sărat (30,8 km, 7 oferte), Lotul 3 Râmnicu Sărat-Mândrești Munteni (36,1 km, 5 oferte) și Lotul 4 Mândrești Munteni-Focșani Nord (10,94 km, 8 oferte). Termenele de execuție pentru Loturile 1 și 2 vor fi de 20 de luni, iar pentru Loturile 3 și 4, de 26 de luni. Sectorul Buzău- Focșani, (82,44 km), format din patru tronsoane, este în faza evaluării ofertelor depuse.

Tronsonul Focșani-Bacău

Indicatorii tehnico-economici pentru construcţia Autostrăzii Focşani – Bacău au fost aprobaţi de Guvern. Sectorul face parte din autostrada A7 – Autostrada Moldovei, ce ar urma să asigure inclusiv legătura Galațiului cu principalele artere rutiere naționale.

Contractele pentru încă 98,9 km din Autostrada Moldovei vor putea intra în licitaţie, după ce Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR va aproba Proiectul Tehnic pentru toate cele trei tronsoane ale autostrăzii: Tronson 1 (Focşani – Domneşti Târg): 35,60 km, Tronsonul 2 (Domneşti Târg – Răcăciuni): 38,78 km şi Tronsonul 3 (Răcăciuni – municipiul Bacău): 24,52 km.

Pe traseul autostrăzii Focşani – Bacău urmează să fie construite: 91 de poduri şi pasaje, cinci noduri rutiere, 10 spaţii de servicii, trei Centre de Întreţinere şi Coordonare, potrivit datelor furnizate de Ministerul Transporturilor.

CNAIR a estimat la 8 miliarde de lei (fără TVA) indicatorii tehnico-economici pentru tronsonul Focșani-Bacău (99 km).

Tronsonul Bacău-Pașcani

CNAIR a transmis, pe 12 iulie, spre validare la ANAP documentațiile pentru atribuirea contractelor necesare construcției celor 3 loturi ale Autostrăzii Bacău-Pașcani, cu o lungime de 77,39 km.

Valoarea estimată a celor trei contracte finanțate prin PNRR este de 5,858 miliarde de lei (fără TVA).

– Lotul 1 (30,3 km), cuprins între Săucești (Bacău) și Trifești, are o valoare estimată de 2,04 miliarde de lei (fără TVA).

– Lotul 2 (18,99 km), cuprins între Trifești și Gherăiești, are o valoare estimată de 1,60 miliarde de lei (fără TVA).

– Lotul 3 (28,09 km), cuprins între Mircești și Pașcani, are o valoare estimate de 2,21 miliarde de lei (fără TVA).

Sunt prevăzute: 9 noduri rutiere, 112 poduri și pasaje, un Centru de Întreținere și Coordonare, un Centru de Monitorizare și Informare, două spații de servicii și două parcări de scurtă durată. Constructorii care vor câștiga aceste contracte trebuie să finalizeze lucrările în cel mult 30 de luni.

Tronsonul Pașcani Suceava

Tronsonul Pașcani-Suceava (61 km) se apropie, și el, de lansarea licitației. Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a Proiectului Tehnic (PT) se apropie de finalizare, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Tronsonul Suceava-Siret (41 km) se află, și el, în faza de elaborare a SF și PT.

Calvarul de pe DN2 – „Drumul Morții”

Autostrada Moldovei îi va scăpa pe șoferi de calvarul de pe Drumul Național 2 (DN2) / European 85 (E85), numit și „Drumul Morții”, din cauza miilor de accidente produse de-a lungul timpului.

Infrastructura DN2 nu face față aglomerației și vitezei cu care se circulă și este mai degrabă o improvizație. În mod oficial și regulamentar, drumul are doar câte o bandă pe sens și câte un acostament mai lat, asfaltat. Acostamentul consolidat, confundat de mulți șoferi cu o bandă mai îngustă are o lațime de doar 2,5 metri, fix cât a unui camion, cu un metru mai puțin decât lățimea unei benzi de drum național și cu 1,25 metri sub lățimea unei benzi de autostradă. În cazul circulației pe acostament, se recomandă păstrarea unei distanțe de 1 metru față de marginea drumului.

Pe drumul pe care mii de români au murit sau au suferit accidente grave continuă să se circule foarte rapid. Limita de 90 km/h este „ajustată” de șoferi la cea de regim de autostradă, adică 130 km/h și de multe ori, cu mult întrecută, în special de către „cocalarii” care obișnuiesc să dea flash-uri și efectueze manevre riscante.

Ăn 2021, de-a lungul DN2 erau montate 564 de cruci, care simbolizează numărul victimelor decedate în accidente pe „Drumul Morții”: 285 de cruci pe sensul București – Bacău, iar 279 pe sensul opus. În fiecare din ultimii zece ani au avut loc între 400 și 500 de accidente rutiere pe DN2, conform datelor poliției.

DN2 are o lungime de 333 kilometri și leagă localitățile București, Urziceni, Buzău, Focșani, Bacău și Roman, județul Neamț.