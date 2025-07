Social Cum arată acum Autostrada Moldovei A7. Un an de progres, înregistrat din aer







Asociația Moldova vrea Autostradă a organizat în iulie 2025 o nouă ediție a proiectului Dronathon, campanie de monitorizare video care urmărește evoluția lucrărilor pe Autostrada Moldovei (A7). Ediția din acest an are o semnificație specială: marchează un an de la lansarea acestui demers de supraveghere aeriană.

Utilizând imagini filmate cu drona exclusiv în zilele de lucru, echipa a analizat stadiul șantierelor de pe toate tronsoanele aflate în execuție, oferind publicului o imagine realistă și transparentă asupra stadiului fizic al lucrărilor.

Autostrada Moldovei A7, în imagini din dronă

În sectorul Ploiești – Buzău, Lotul 1 este deja dat în circulație, în timp ce Lotul 2 a suferit întârzieri semnificative, cauzate de deficiențe în execuția pasajelor, în special cel de la kilometrul 38. Autorii Dronathon-ului estimează deschiderea acestuia în curând. Pe Lotul 3, conexiunile rutiere majore sunt funcționale, iar termenul de finalizare pare realist pentru sfârșitul anului.

În ce stadiu sunt lucrările

Tronsonul Buzău – Focșani, realizat de compania UMB, este complet deschis circulației. Aceeași firmă lucrează și la sectorul Focșani – Bacău, unde primele două loturi au depășit 50% din execuție, iar o deschidere parțială în iarnă este posibilă. În schimb, Lotul 3 se află la aproximativ 30%, cu o probabilă extindere a termenului de finalizare până în 2026.

Pe porțiunea Bacău – Pașcani, toate cele trei loturi prezintă un avans între 30% și 40%. Potrivit estimărilor, finalizarea până la sfârșitul lui 2025 este puțin probabilă.

Monitorizare cu acces public

Toate filmările realizate în cadrul Dronathon-ului sunt disponibile online, însoțite de explicații tehnice detaliate legate de termene contractuale, stadiul lucrărilor, structuri majore și intersecții. Videoclipurile pot fi vizionate pe canalul YouTube Stef@Zboară și pe pagina oficială de Facebook a asociației.

Prin această inițiativă, Asociația își menține angajamentul de a promova transparența și de a informa constant opinia publică despre stadiul infrastructurii esențiale pentru dezvoltarea regiunii de nord-est a țării.

Asociația Moldova vrea Autostradă este o organizație civică fondată în anul 2014, având ca scop principal promovarea și susținerea dezvoltării infrastructurii rutiere moderne în regiunea Moldovei, în special a autostrăzilor care să conecteze estul României cu restul țării și cu rețelele europene de transport.