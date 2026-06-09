Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care pune în aplicare noile norme europene privind infrastructura pentru combustibili alternativi. Actul normativ stabilește obligații pentru autorități și operatori, extinde rețeaua de încărcare pentru vehicule electrice și introduce reguli privind plata serviciilor și afișarea tarifelor. Decretul a fost publicat marți în Monitorul Oficial.

Noua reglementare aprobă Ordonanța de Urgență nr. 4/2026 și transpune în legislația națională cerințele Regulamentului european privind infrastructura pentru combustibili alternativi (AFIR). Documentul stabilește instituțiile responsabile pentru implementarea obiectivelor și definește măsurile necesare pentru dezvoltarea infrastructurii destinate vehiculelor electrice, sistemelor pe bază de hidrogen și altor forme de transport cu emisii reduse. Conform prevederilor, Ministerul Energiei va coordona procesul de implementare împreună cu Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării și celelalte instituții implicate.

Printre cele mai importante modificări se numără condițiile de acces la punctele de încărcare pentru mașini electrice. Operatorii vor avea obligația să permită plata serviciilor fără încheierea unui contract sau abonament și să afișeze informații clare referitoare la costuri și servicii.

Totodată, stațiile de încărcare vor trebui integrate într-un sistem digital care să ofere informații actualizate despre amplasare, disponibilitate și condițiile de utilizare. Măsura urmărește simplificarea accesului la infrastructură și creșterea transparenței privind costurile suportate de utilizatori.

Actul normativ prevede dezvoltarea unei rețele naționale de puncte de încărcare care să acopere atât marile orașe, cât și principalele coridoare europene de transport. Ministerul Energiei și Ministerul Transporturilor vor monitoriza realizarea infrastructurii necesare pentru vehiculele electrice ușoare și grele, inclusiv pe rețeaua europeană TEN-T.

În același timp, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va avea atribuții directe privind dezvoltarea stațiilor de încărcare de pe autostrăzi și drumuri naționale.

Legea nu se limitează la dezvoltarea rețelei pentru mașinile electrice. România își asumă și realizarea infrastructurii pentru alimentarea cu hidrogen, inclusiv instalarea unor puncte de realimentare în zone considerate strategice pentru transportul european.

Documentul include, de asemenea, măsuri privind utilizarea gazelor naturale lichefiate și electrificarea unor activități desfășurate în porturi și aeroporturi.

În documentele care au însoțit actul normativ, Guvernul arată că extinderea infrastructurii pentru combustibili alternativi poate contribui la reducerea dependenței de combustibilii fosili și la atragerea fondurilor europene destinate tranziției energetice.

Autoritățile consideră că dezvoltarea rețelei de încărcare va susține creșterea numărului de vehicule electrice și va contribui la reducerea emisiilor generate de transport.

Noua lege introduce și sancțiuni pentru operatorii care nu respectă cerințele stabilite de regulamentul european.

În funcție de gravitatea abaterilor, amenzile pot fi cuprinse între 5.000 și 40.000 de lei. Sancțiunile vizează, printre altele, încălcarea obligațiilor privind accesul utilizatorilor la servicii, transparența informațiilor și funcționarea infrastructurii de încărcare.