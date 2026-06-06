Circulația rutieră pe DN 10 se desfășoară cu dificultate în mai multe zone din județul Buzău, după ploile abundente care au afectat regiunea în ultimele zile. Potrivit Companiei Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), problemele sunt semnalate în special în apropierea localităților Nehoiașu și Colțu Pietrei, unde pe carosabil s-au acumulat apă și aluviuni aduse de pe versanți.

„Probleme de circulaţie pe DN 10. Atenţie, şoferi! Din cauza ploilor abundente din ultima perioadă, traficul rutier pe DN 10, în zona localităţilor Nehoiaşu şi Colţu Pietrei, se desfăşoară cu dificultate”, arată reprezentanții CNAIR.

Potrivit companiei, pe anumite porțiuni de drum s-au depus cantități importante de mâl, pietre și crengi.

Autoritățile au mobilizat echipe de intervenție și utilaje pentru îndepărtarea materialului adus pe carosabil și pentru restabilirea condițiilor normale de circulație.

Potrivit companiei, drumarii intervin cu dificultate din cauza vremii.

„Echipele de drumari sunt la faţa locului şi acţionează de urgenţă cu utilaje pentru curăţarea carosabilului şi redeschiderea traficului în condiţii normale. Cu toate acestea, intervenţia este îngreunată de condiţiile meteo”, subliniază CNAIR.

În contextul riscului ridicat generat de vremea nefavorabilă, reprezentanții companiei le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență sporită. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculele din față și să evite manevrele bruște pe porțiunile acoperite de apă sau noroi.

De asemenea, CNAIR le recomandă participanților la trafic să respecte indicațiile drumarilor și ale polițiștilor aflați în zonă și să manifeste atenție deosebită în curbe și în sectoarele aflate la baza versanților, unde există în continuare pericolul producerii unor noi scurgeri de material de pe munte.

DN10 nu este singurul drum afectat de inundații. Potrivit ISU Vrancea, mai multe localități din județ se află sub ape din cauza ploilor abundente. De asemenea, subsolul Spitalului Județean din Focșani a fost inundat.