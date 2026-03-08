Social

Circulația tramvaiului 5, reluată după doi ani de pauză. Traseul a fost modificat

Tramvai. Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
Primăria Municipiului București a anunțat, duminică, reluarea circulației tramvaiului 5, după o întrerupere de doi ani. „Gata, tramvaiul 5 circulă! După doi ani!”, au scris reprezentanții primăriei, într-o postare pe Facebook.

Tramvaiul 5 a revenit pe traseu după doi ani de pauză

Primăria Municipiului București a anunțat, duminică, pe Facebook, reluarea circulației tramvaiului 5, după o pauză de doi ani. În postarea oficială se arată că mijlocul de transport are un rol important pentru legătura dintre nordul și estul Capitalei, dar și pentru mobilitatea angajaților care lucrează în zona de birouri.

„Gata, tramvaiul 5 circulă! După doi ani! Pe traseul Aeroportul Băneasa – terminalul Pantelimon și asigură legătura între nordul și estul Capitalei, mobilitatea celor care lucrează în zona de birouri”, se arată în postare.

Totodată, Administrația Capitalei a anunțat că unele lucrări pentru îmbunătățirea infrastructurii continuă. „În zona Ștefan cel Mare – Sf. Gheorghe lucrăm la modernizarea căii de rulare”, se arată în mesajul transmis.

Cum vor circula tramvaiele liniei 5 pe traseu

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a transmis că, din cauza lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe străzile Paleologu, Armand Călinescu și Vasile Lascăr, linia 5 nu va mai ajunge la Piața Sfântul Gheorghe, „ci va funcționa între terminalele Aeroport Băneasa și Pantelimon”.

Traseu linia 5

Traseu linia 5. Sursa foto: tpbi.ro

Potrivit sursei citate, tramvaiele liniei 5 vor circula la un interval de aproximativ 5-7 minute în zilele lucrătoare. În weekend și în zilele de sărbătoare legală, intervalul dintre tramvaie va fi de aproximativ 10 minute.

Lucrările de reabilitare au durat doi ani

Lucrările de reabilitare, care au început în februarie 2024, au durat doi ani, deși trebuiau să se încheie în februarie 2025. Costurile totale s-au ridicat la 140 de milioane de lei.

Anul trecut, Primăria Capitalei a anunțat că tramvaiele vor reveni pe linia 5 de la începutul lunii decembrie 2025, însă lucrările nu erau terminate.

Proiecte speciale