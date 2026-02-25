Social

Primăria Capitalei: Sarea aruncată la deszăpezire a erodat asfaltul din Capitală, care deja avea probleme 

Primăria Capitalei: Sarea aruncată la deszăpezire a erodat asfaltul din Capitală, care deja avea probleme Gropi în Capitală. Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
Primăria Capitalei a transmis, miercuri, că operatorii de salubritate au utilizat în această iarnă „mii de tone de sare” pentru deszăpezirea străzilor, iar această cantitate „a erodat asfaltul”, care avea deja „probleme”. „În iarna aceasta, am avut zăpadă în reprize, astfel că operatorii de salubritate, cu care primăriile de sector au încheiat contracte pentru deszăpezire, au aruncat cu mii și mii e tone de sare. În neștire!”, a scris instituția, într-o postare pe Facebook.

Gropile din București, accentuate după sarea aruncată de operatorii de salubritate

Municipalitatea a discutat, miercuri seară, despre problema gropilor de pe străzile Capitalei, într-o postare publicată pe Facebook.

„În iarna aceasta, am avut zăpadă în reprize, astfel că operatorii de salubritate, cu care primăriile de sector au încheiat contracte pentru deszăpezire, au aruncat cu mii și mii de tone de sare. În neștire! Care au erodat asfaltul și așa cu probleme. Din cauza subfinanțăŕii PMB, ani la rând nu s-au putut face investiții serioase. Doar cârpeli! Plus că aparut des fenomenul de îngheț-dezgheț”, a transmis instituția.

Potrivit primăriei, „multe gropi s-au format în jurul gurilor canal sau pe traseele rețelelor de utilități, unde firmele edilitare sunt obligate să intervină”.

Lucrări drum

Lucrări drum. Sursa foto: Freepik

Străzile administrate de PMB

Primăria a anunțat că, prin Administrația Străzilor (ASB), are în administrare 880 dintre cele 5.340 de străzi ale orașului.

„Restul de 4.460 aparțin primăriilor de sector și sunt obligate să intervină ca să le asfalteze/repare. Primăria Sectorului 2, pentru că nu are acord cadru de lucrări, a dat către ASB 2 milioane de lei, ca să intervină și să repare pe toate străzile, indiferent de administrator”, a mai transmis municipalitatea.

Câte gropi au fost reparate până în prezent

Primăria Capitalei a menționat că, la începutul anului, ASB a lansat „un amplu program de reparații pe străzile administrate”.

„Doar luni, marți și în prima parte a zilei de astăzi a plombat 100 de gropi. Ba chiar, a decoperat și a intervenit pe anumite suprafețe cu probleme semnificative”, a mai transmis primăria.

