Iarna nu se dă dusă deloc. ANM, noi alerte de ninsori abundente și viscol

Vremea va rămâne rece în zonele montane din România, iar stratul de zăpadă va continua să crească. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizările de Cod galben și portocaliu pentru următoarele ore. În a doua parte a săptămânii, ninsorile, viscolul și vântul puternic vor persista în Carpații Meridionali, de Curbură și Maramureș.

Între 25 februarie, ora 10:00, și 26 februarie, se estimează precipitații moderate, zăpadă la munte și intensificări ale vântului.

În Maramureș și la munte va ninge, în Transilvania și Moldova ninsorile vor predomina, iar în Dobrogea și Muntenia vor alterna ploile cu ninsoarea. Izolat se va forma polei sau ghețuș. La altitudini mari, stratul nou de zăpadă va ajunge la 10–15 cm.

Vântul va sufla cu rafale de 70–85 km/h la munte și peste 85–90 km/h pe creste, provocând viscol puternic și vizibilitate redusă.

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, vitezele la rafală vor depăși local 100 km/h, troienind zăpada deja depusă. În estul, sud-vestul și centrul țării, vântul va atinge 45–70 km/h, cu intensificări locale în Moldova și Oltenia.

Până pe 2 martie, temperaturile vor fi peste mediile climatologice, iar precipitațiile vor fi mai reduse în sud, în timp ce nordul țării ar putea înregistra ușoare excedente.

În prima săptămână din martie, 2–9, valorile termice se vor menține peste normal în toate regiunile, cu abateri mai evidente în vest, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile obișnuite.

Primăvara va începe să se simtă între 9 și 16 martie, cu temperaturi ușor peste normal în regiunile intracarpatice, în timp ce restul țării va rămâne aproape de media sezonieră, iar precipitațiile se vor menține constante.

Încălzirea se va accentua între 16 și 23 martie, când valorile termice vor depăși ușor mediile climatologice la nivel național, iar precipitațiile vor fi normale pentru această perioadă.