Vremea

Cum va fi vremea de Paște. Prognoza meteo a fost actualizată pentru toată țara

Cum va fi vremea de Paște. Prognoza meteo a fost actualizată pentru toată țara
Prognozele pentru Paștele din 2026 încep să prindă contur, chiar dacă meteorologii evită, în general, estimările pe termen foarte lung. Atât specialiștii de la Accuweather, cât și cei ai ANM au actualizat datele pentru luna aprilie, iar veștile par, în mare parte, favorabile.

Paștele va fi sărbătorit de credincioșii ortodocși pe 12 aprilie 2026, iar potrivit celor mai recente informații furnizate de Accuweather, bucureștenii ar putea avea parte de temperaturipeste media perioadei.

Deși la începutul primăverii existau date care indicau un posibil episod de vreme rece, actualizările recente arată o schimbare a circulației atmosferice, favorabilă unei încălziri treptate. Astfel, în weekendul 11–12 aprilie, valorile maxime sunt estimate să atingă 19–20 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne ar urma să se situeze în jurul a 8–9 grade, niveluri considerate plăcute pentru luna aprilie.

Cum va fi vremea în București de Paște

Nu sunt semne de ninsoare în Capitală, iar prognoza indică mult soare pe cer. Cu toate acestea, există posibilitatea apariției unor înnorări temporare, astfel că umbrelele ar putea fi utile în anumite momente. Dacă estimările se confirmă, noaptea de Înviere ar putea aduce condiții meteo favorabile, iar prima zi de Paște ar fi potrivită pentru mesele festive și plimbările în aer liber.

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo, parte a companiei americane AccuWeather, care oferă servicii comerciale de prognoză la nivel global.

Cum evoluează vremea în luna martie

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, ultima săptămână de iarnă și începutul lunii martie, în intervalul 23 februarie – 2 martie, aduc temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei în regiunile sud-estice, în timp ce în vest valorile termice vor fi ușor mai ridicate. În restul țării, temperaturile se vor menține, în general, apropiate de mediile climatologice. Regimul pluviometric va fi local excedentar în nord, deficitar în sud, iar în celelalte regiuni apropiat de normal.

În săptămâna 2–9 martie, temperaturile medii sunt estimate a fi peste cele obișnuite pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, cu abateri mai accentuate în vest și nord-vest. Cantitățile de precipitații vor fi, în schimb, deficitare la nivel național.

Pentru intervalul 9–16 martie, valorile termice medii vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a teritoriului, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în vest și apropiate de normal în restul regiunilor.

În săptămâna 16–23 martie, mediile termice sunt prognozate ușor peste cele specifice perioadei, în special în zonele intracarpatice. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale în toate regiunile.

4
