Primăvara se va instala treptat, însă episoadele de iarnă pot reveni pe neașteptate. Ultimele vești de la ANM

Începutul lunii martie va aduce în mare parte a țării temperaturi de până la 16–17 grade, a anunțat șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu. Deși vremea va intra în acest proces de încălzire, meteorologul susține că românii s-ar mai putea confrunta cu episoade scurte de iarnă.

Potrivit acesteia, primăvara debutează ca o perioadă de tranziție, imprevizibilă și instabilă, în care zilele mai calde pot fi brusc întrerupte de scurte episoade de frig. Ea a explicat că, potrivit statisticilor ultimilor ani, astfel de variații meteorologice nu sunt neobișnuite pentru luna martie și se pot manifesta chiar și la mijlocul lunii aprilie.

„Nu excludem ca cel puțin în prima lună de primăvară, o lună de tranziție și, prin excepție, o lună capricioasă, să mai avem posibile și mici episoade în care temperaturile mai ridicate, deci perioade cu vreme mai caldă, să fie întrerupte brusc, pe durată scurtă, și de perioade în care temperaturile să caracterizeze mai degrabă o vreme de iarnă”, a arătat șefa ANM.

Debutul săptămânii va aduce o ușoară creștere a temperaturilor, mai ales în vest și sud-vest, unde maximele vor atinge 12–13 grade. În București, valorile vor fi mai scăzute la început, între 2 și 4 grade, însă se așteaptă o încălzire până la 6–7 grade în a doua parte a săptămânii.

„Debutul săptămânii va fi caracterizat de valori termice ușor în creștere. Mai ales în partea de vest, sud-vest a țării, acolo unde temperaturile la nivelul maximelor vor atinge chiar valori de 12-13 grade, cu cele mai ridicate în sud-vest. În București, vorbim mâine, de pildă, de o maximă în jurul a 2-4 grade”, a mai spus Elena Mateescu.

În zonele sud-estice, unde zăpada încă persistă, creșterea temperaturilor va fi resimțită abia în a doua parte a săptămânii.

În prima săptămână a lunii martie, între 2 și 9 martie, temperaturile medii vor fi peste normal în toate regiunile, cu abateri mai accentuate în vest. Precipitațiile se vor situa, în general, în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă.

În intervalul 9 – 16 martie, regiunile intracarpatice vor înregistra temperaturi ușor mai ridicate, în timp ce restul țării va avea valori apropiate de normalul climatologic. Cantitățile de precipitații nu vor înregistra modificări semnificative.

Săptămâna 16 – 23 martie marchează o tendință clară de încălzire la nivel național. Valorile termice vor fi ușor peste mediile obișnuite, iar precipitațiile se vor menține în limitele normale pentru această perioadă a anului.