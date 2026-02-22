Zonele în care vine primăvara. Vești bune de la ANM, dar nu pentru toată țara

Temperaturile cresc în toată țara în perioada 23-26 februarie 2026, ajungând până la 14 grade Celsius în vestul și centrul țării, potrivit ANM. De asemenea, meteorologii anunță ploi în majoritatea regiunilor și ninsori la munte, la altitudini mari.

Temperaturile cresc semnificativ în următoarele zile, iar valorile termice vor depăși mediile obișnuite pentru finalul lunii februarie. După un nou episod de ninsori și viscol care a afectat o mare parte a țării, meteorologii anunță o schimbare de regim, cu precipitații predominant sub formă de ploaie și maxime ce pot ajunge la 14 grade Celsius.

Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie transmit că urmează o perioadă de încălzire accentuată. „Începe un proces de ameliorare a vremii, categoric, pentru că săptămâna viitoare așteptăm un proces semnificativ de încălzire a vremii. Posibil la munte să mai ningă, dar doar pe creștere mai înalte”, a declarat Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM.

Potrivit acesteia, la mijlocul săptămânii temperaturile pot urca până la 12-14 grade în vestul și centrul teritoriului, în timp ce în restul regiunilor valorile vor fi cuprinse între 5 și 10 grade.

Pentru intervalul 23 februarie, ora 08:00-24 februarie, ora 08:00, valorile termice vor continua să crească și se vor situa cu mult peste cele normale în vest, sud-vest și local în centru și nord. Maximele se vor încadra, în general, între 2 și 13 grade Celsius, iar minimele între -2 și 5 grade.

Cerul va avea înnorări temporare, iar precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a țării. În regiunile intracarpatice sunt așteptate ploi, inclusiv sub formă de aversă. În est și local în sud, mai ales pe timpul nopții, vor predomina ploile și se vor semnala condiții de polei.

La munte se vor înregistra precipitații mixte, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, unde rafalele pot atinge 55-70 km/h. Ceața va fi prezentă în primele ore ale dimineții și din nou pe timpul nopții, în special în sud și sud-est.

În intervalul 24 februarie, ora 08:00-25 februarie, ora 08:00, cerul va rămâne înnorat, iar precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie în majoritatea regiunilor, mai ales pe parcursul zilei. La munte sunt prognozate lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Izolat, în est și sud, persistă riscul de polei.

Maximele vor fi cuprinse între 4 și 12 grade, iar minimele între -4 și 3 grade Celsius. Vântul va avea intensificări în zona montană și în Oltenia, dar temporar și în alte regiuni. Dimineața vor mai fi condiții de ceață în sud-est.

Pentru perioada 25 februarie, ora 08:00-26 februarie, ora 08:00, meteorologii estimează o vreme caldă pentru această dată, în special în vest și sud-vest. Temperaturile maxime vor varia între 4 și 14 grade, iar minimele între -6 și 3 grade.

Cerul va fi variabil, însă în jumătatea estică sunt posibile precipitații slabe, mixte, mai ales în a doua parte a intervalului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare.

În Capitală, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Pentru 23-24 februarie, maxima va fi de 3-4 grade, iar minima de -1–0 grade, cu înnorări și posibile ploi slabe, dar și condiții de ceață noaptea și dimineața.

În intervalul următor, 24-25 februarie, temperaturile vor crește ușor, atingând 5-7 grade ziua și -3 până la -1 grad noaptea, cu ploi mai probabile pe timpul zilei. Spre 26 februarie, maxima se va situa între 4 și 7 grade, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă.