Prognoza meteo, 28 ianuarie. Zi cu temperaturi mai ridicate față de intervalul precedent. Ploi și ninsori în unele zone

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu valori mai accentuate în vest și sud. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări, iar din a doua parte a zilei sunt prognozate ploi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, potrivit ANM.

Precipitații slabe pot apărea local în Muntenia și izolat în Moldova. La munte, ploile se vor transforma pe alocuri în lapoviță și ninsoare, iar la altitudini mari va ninge.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în zona montană înaltă rafalele pot atinge 60–70 km/h. Intensificări ale vântului sunt posibile și în Banat, precum și pe litoral, unde vitezele pot ajunge la 40–50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 12 grade, iar cele minime vor coborî până la -5 grade în depresiunile din Carpații Orientali și vor urca până la 7 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se poate forma ceață.

În București, valorile termice vor fi peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în cursul nopții, când crește probabilitatea de ploaie slabă.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 9–11 grade, iar minima de 0–2 grade. În primele ore ale zilei și pot apărea condiții de ceață.

Până la finalul acestei săptămâni, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit, cu cele mai ridicate valori în sud-estul țării. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi peste mediile climatologice, în special în sud și în zona Carpaților Meridionali.

În perioada 2–9 februarie, regimul termic se va menține peste normal la nivel național. Ploile vor fi mai frecvente în sud și est, în timp ce în celelalte regiuni se vor situa în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă.

Tendința de temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice sezonului va continua și între 9 și 16 februarie. În acest interval, se anticipează o creștere a cantităților de precipitații în cea mai mare parte a țării, cu un excedent mai evident în sud-vest.

În ultima parte a intervalului analizat, între 16 și 23 februarie, valorile termice vor rămâne peste medie în toată țara. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal, cu ușoare depășiri în regiunile sud-vestice.