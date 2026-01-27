ANM schimbă prognoza radical. România, lovită de încă un vortex polar. Ger și ninsorile abundente în februarie

După câteva zile cu temperaturi mai ridicate, vremea se va răci din nou. Meteorologii avertizează asupra unei modificări importante a circulației atmosferice în Europa, care ar putea transforma luna februarie într-una neobișnuit de friguroasă. Cauza este destabilizarea vortexului polar, fenomen care permite aerului extrem de rece să coboare spre latitudini mai sudice, arată Newsweek.

Potrivit specialiștilor, acest val de aer rece se va concentra asupra zonei Carpaților, aducând un nou episod de ger în România.

Procesul începe, de regulă, cu slăbirea influenței oceanice în vestul continentului, urmată de instalarea unui flux persistent de aer din nord-est. Modelele meteorologice actuale indică intensificarea acestor curenți nord-estici, care limitează efectul temperat al Atlanticului. Primele semne de răcire vor fi resimțite în Europa de Vest, însă frigul se va extinde rapid spre est. Dacă acest tipar persistă, România se poate confrunta cu temperaturi mult sub mediile climatice pentru această perioadă.

Pentru zonele montane și regiunea Carpaților, acest fenomen înseamnă un ger prelungit. Chiar dacă efectele se vor resimți mai întâi în vest, masele de aer rece vor ajunge rapid și în estul Europei, unde condițiile de îngheț vor fi mai persistente, dacă structura vortexului rămâne instabilă.

Vortexul polar reprezintă o masă vastă de aer rece ce circulă deasupra Arcticii, influențând răspândirea frigului în emisfera nordică. Acesta se întinde de la suprafața Pământului până în stratosferă, la altitudini de până la 50 de kilometri, și este alcătuit din două straturi: componenta stratosferică superioară și cea troposferică inferioară. Când vortexul este puternic și stabil, aerul rece rămâne concentrat în zona polară, iar Europa beneficiază de ierni mai blânde.

Însă, dacă vortexul se slăbește sau este perturbat, aerul arctic poate coborî spre sud, declanșând valuri de frig rapid care afectează mari regiuni, inclusiv Europa de Est.

Pe termen scurt, meteorologii estimează pentru săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în special în sud-est, și precipitații peste mediile climatologice în sud și în zona Carpaților Meridionali.

În perioada 2–9 februarie, temperaturile vor rămâne peste normal la nivel național, cu ploi mai frecvente în sud și est. În intervalul 9–16 februarie, se preconizează continuarea temperaturilor ușor mai ridicate și o creștere a cantităților de precipitații în majoritatea regiunilor, cu un excedent mai evident în sud-vest.

În ultima parte a lunii, între 16 și 23 februarie, valorile termice vor rămâne peste medie în întreaga țară, iar precipitațiile vor fi apropiate de normal, cu ușoare depășiri în regiunile sud-vestice.

Întreaga evoluție meteorologică este monitorizată atent, iar autoritățile recomandă populației să se pregătească pentru temperaturi extrem de scăzute, mai ales în zonele montane și în regiunile afectate de valurile de aer rece.