Cât mai ține frigul în România. ANM a actualizat prognoza pentru luna martie

După valul de ninsori, vremea se schimbă radical. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 23 februarie – 23 martie 2026. Estimările arată că, în mare parte, temperaturile vor fi mai ridicate decât media obișnuită a perioadei, iar cantitățile de precipitații se vor încadra în valorile normale, cu mici excepții locale.

În prima săptămână, 23 februarie – 2 martie, valorile termice vor depăși normalul perioadei, mai ales în vest și sud-vest, în timp ce precipitațiile vor fi mai reduse în sud și local excedentare în nord. În restul țării, cantitățile de apă vor fi apropiate de mediile climatologice.

Pentru intervalul 2 – 9 martie, temperatura medie va fi peste normal în toate regiunile, cu abatere termică pozitivă mai accentuată în vest. Precipitațiile vor rămâne apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă.

În săptămâna 9 – 16 martie, regiunile intracarpatice vor înregistra temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei, în timp ce în restul țării valorile termice se vor situa în jurul normalului. Precipitațiile vor rămâne în medie climatică.

Ultima săptămână, 16 – 23 martie, aduce temperaturi ușor peste normal pe întreg teritoriul României, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile climatologice obișnuite.

Vineri, România va fi traversată de un front atmosferic activ care va aduce precipitații în aproape toate regiunile, informează Administrația Națională de Meteorologie. Norii vor avansa dinspre vest, acoperind treptat întreg teritoriul, iar tipul precipitațiilor va varia în funcție de zonă.

În Banat și Crișana, se așteaptă în special ploi, pe fondul unor temperaturi mai ridicate decât mediile perioadei. În Moldova și în zonele montane vor predomina ninsorile, cu posibilitate de acumulare a unui strat de zăpadă local de 5–10 centimetri. În celelalte regiuni, precipitațiile vor fi mixte, transformându-se treptat în ninsoare pe timpul serii și al nopții. Cantitățile de apă vor ajunge local la 10–15 litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 20 l/mp. În anumite zone există risc de polei și ghețuș, ceea ce poate afecta circulația rutieră.

Vântul va prezenta intensificări temporare în vest și la munte, iar după-amiaza rafalele se vor extinde și în regiunile estice și sud-estice. În general, viteza vântului va atinge 40–55 km/h, iar la altitudini mari se pot înregistra rafale de 70–90 km/h. Ninsoarea va fi viscolită temporar, reducând vizibilitatea.

Temperaturile maxime vor oscila între -3 și 12 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la -12 grade în nordul Moldovei. Cele mai ridicate valori nocturne se vor înregistra în Banat și Crișana, iar dimineața este posibil să apară ceață izolat.

În București, cerul se va înnora treptat, iar precipitațiile vor începe cu ploaie, urmate de lapoviță și ninsoare spre seară și noapte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de 50–55 km/h. Temperatura maximă va fi de 2–4 grade, iar cea minimă va coborî până la -3 grade.