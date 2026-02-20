Prognoza meteo, 20 februarie. România, sub influența unui nou episod de iarnă

Vremea se schimbă semnificativ vineri, când un front atmosferic activ va aduce precipitații în majoritatea regiunilor. Norii vor avansa dinspre vest și vor acoperi treptat întreg teritoriul, iar tipul precipitațiilor va varia de la o zonă la alta, potrivit ANM.

În Banat și Crișana sunt așteptate în special ploi, pe fondul unor temperaturi mai ridicate.

În schimb, în Moldova și în zonele montane vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va crește local. În restul țării vor fi precipitații mixte, însă spre seară și pe timpul nopții acestea se vor transforma treptat în ninsoare.

Cantitățile de apă vor ajunge local la 10–15 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 20 l/mp. Pe arii restrânse se va depune un nou strat de zăpadă, estimat la aproximativ 5–10 centimetri. În unele zone există risc de polei și ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația.

Vântul va avea intensificări temporare în vest și la munte, iar după orele amiezii rafalele se vor extinde și în regiunile estice și sud-estice.

Vitezele vor atinge, în general, 40–55 km/h, iar la altitudini mari vor ajunge la 70–90 km/h. Ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea va scădea considerabil.

Temperaturile maxime vor varia între -3 și 12 grade Celsius. Minimele vor coborî până la -12 grade în nordul Moldovei, în timp ce cele mai ridicate valori nocturne se vor înregistra în Banat și Crișana. Dimineața, izolat, se va semnala ceață.

În Capitală, cerul se va înnora treptat, iar precipitațiile vor apărea pe parcursul zilei. Inițial va ploua, apoi vor fi lapoviță și ninsoare spre seară și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ce pot atinge 50–55 km/h.

Temperatura maximă va ajunge la 2–4 grade, iar cea minimă va coborî până la aproximativ -3 grade.

Ultima săptămână din februarie va aduce temperaturi ușor peste valorile normale, mai ales în sudul țării. Precipitațiile vor fi mai abundente în vest, nord-vest și centru, iar în restul regiunilor se vor menține în limite apropiate de normal.

La începutul lunii martie, valorile termice vor rămâne ușor mai ridicate decât media perioadei. Regimul pluviometric va fi, în general, normal la nivel național.

Și în intervalul 9–16 martie sunt estimate temperaturi ușor peste cele specifice datei din calendar, în timp ce precipitațiile vor rămâne apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă.