Se întoarce urgia albă. Urmează trei zile cu ninsori, ploi și vânt puternic

După ninsorile care au îngropat România în zăpadă, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă informare valabilă între 20 februarie, ora 2:00, și 22 februarie, ora 10:00, care anunță precipitații extinse în aproape toate regiunile țării. Fenomenele meteo includ ploi, ninsori, polei, viscol și temperaturi foarte scăzute, ce pot coborî până la -12 grade.

În intervalul vineri, ora 2:00, până duminică, ora 10:00, ANM prognozează precipitații moderate cantitativ, polei și ghețuș.

Stratul de zăpadă se va depune în mai multe zone, iar vântul va avea intensificări semnificative, mai ales în vest și la munte, unde rafalele pot ajunge la 70–90 km/h, provocând viscol și vizibilitate redusă.

În Banat și Crișana vor predomina ploile, în timp ce în Moldova și în zonele montane va ninge. În restul țării vor fi precipitații mixte.

În seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă ninsorile vor fi predominante, cu cantități locale de apă de 10–15 l/mp și izolat peste 20–25 l/mp, iar pe anumite suprafețe se va forma polei sau ghețuș. Stratul de zăpadă va avea grosimi medii de 5–15 cm.

Sâmbătă, vremea se va răci accentuat în mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi între -6 și 4 grade, iar minimele între -12 și -2 grade, cu ger mai accentuat în nordul Moldovei.

ISU București-Ilfov a emis, în noaptea de marți spre miercuri, un mesaj RO-ALERT de Cod roșu pentru ninsori abundente, valabil între orele 4:20 și 8:20. Autoritățile i-au îndemnat pe locuitorii Capitalei să evite deplasările cu autoturismul în zonele afectate și, dacă este necesar și să utilizeze rutele ocolitoare.

Pe durata zilei de joi, temperaturile vor fi în creștere comparativ cu intervalul anterior. În estul țării, valorile termice se vor situa aproape de normalul perioadei, iar în celelalte regiuni vor depăși mediile multianuale.