Prognoza meteo, 18 februarie. După episodul de iarnă severă, temperaturile cresc în toată țara. Unde se vor mai înregistra ninsori

După episodul de iarnă care a adus ninsori abundente și viscol în mare parte din țară, vremea intră treptat într-un proces de încălzire. Temperaturile vor crește ușor, iar fenomenele extreme se vor restrânge semnificativ începând de joi, 19 februarie, potrivit ANM.

Codul portocaliu de ninsori viscolite rămâne în vigoare până joi, la ora 10:00. Vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri, iar vântul va sufla puternic. În jumătatea estică a țării, ninsorile vor continua și vor fi însoțite de intensificări ale vântului, care vor sufla cu viteze de 50–70 km/h. În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, rafalele vor deveni mai puternice, atingând 70–90 km/h, ceea ce va reduce semnificativ vizibilitatea și va favoriza viscolul.

Stratul de zăpadă va continua să crească, fiind estimată depunerea unui nou strat de aproximativ 10–20 de centimetri. În același timp, cantitățile de precipitații vor ajunge, în general, la 10–15 litri pe metru pătrat, iar local, în sud-estul țării, pot depăși 20 l/mp.

Pe parcursul zilei de joi, valorile termice vor marca o creștere față de intervalul precedent. În regiunile estice, temperaturile se vor apropia de normalul perioadei, iar în restul țării vor depăși mediile multianuale.

Cerul va fi variabil în sud și sud-est, în timp ce în celelalte regiuni vor apărea înnorări temporare. Precipitațiile vor fi slabe și izolate. În Crișana și Maramureș sunt așteptate ploi slabe, la munte vor apărea precipitații mixte, iar în Moldova se mai pot semnala fulguieli trecătoare.

Pe arii restrânse există risc de polei sau ghețuș, în special dimineața și noaptea.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea zonelor, însă temporar va avea intensificări în sud-vest și în extremitatea de sud-est, unde rafalele pot ajunge la 45–60 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între -2 și 14 grade Celsius, iar minimele se vor încadra între -10 și 7 grade. În unele regiuni se va forma ceață, mai ales dimineața.

În Capitală, vremea se stabilizează după viscolul din ultimele zile. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 4 grade Celsius, în timp ce minimele vor fi cuprinse între -7 și -5 grade. Condițiile de precipitații vor fi reduse, însă frigul va persista în prima parte a zilei.