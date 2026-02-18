Alertele meteo de vreme severă, prelungite. Ninsorile viscolite vor continua în mai multe zone din țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări pentru ninsoare și depunere semnificativă de zăpadă în mai multe zone ale țării, inclusiv București și șase județe, unde au fost activate două coduri portocalii. Potrivit meteorologilor, până joi dimineață, vremea va rămâne rece în Moldova, în estul Munteniei și în Dobrogea, cu temperaturi maxime între -6 și 0 grade.

La nivel național, minimele vor fi negative, situându-se între -8 și 1 grad. În jumătatea de est a țării va continua să ningă viscolit, cu rafale de vânt de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură, intensitatea vântului va ajunge la 70…90 km/h, ceea ce va reduce vizibilitatea și va face circulația dificilă. Se estimează depunerea unui strat nou de zăpadă între 10 și 20 cm, iar în sud-est cantitățile de precipitații pot depăși local 20 l/mp.

Până la ora 16:00, codul portocaliu din București și Ilfov anunță ninsoare consistentă, stratul de zăpadă urmând să depășească 50 cm.

În județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța, ninsoarea va continua până la ora 23:00, cu depuneri de zăpadă între 20 și 25 cm și rafale de vânt de 60…80 km/h, temporar viscol puternic și vizibilitate sub 50 m.

Tot până la ora 23:00, codul galben vizează sudul Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei și zona montană, unde se așteaptă ninsori viscolite, strat de zăpadă de 10…15 cm și rafale de 50…70 km/h, respectiv 70…90 km/h în zonele montane înalte.

În județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, vântul va avea intensificări similare, punând în continuare în dificultate traficul și activitățile în aer liber.

În ultimele ore, pompierii ISUBIF au intervenit în 91 de situații generate de condițiile meteo extreme. Cele mai multe, 84, au fost pentru copaci căzuți, alte 7 pentru elemente de construcție desprinse, iar 32 de intervenții au vizat autoturisme avariate.

Centrul Infotrafic a anunțat că mai multe drumuri naționale și tronsoane de autostrăzi au fost închise din cauza ninsorilor și viscolului. Printre acestea se numără A1 București-Râmnicu Vâlcea, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud și A0 Centura București. Pe A2 București-Cernavodă au fost impuse restricții de tonaj. De asemenea, drumurile din județele Buzău, Brăila, Ilfov și Vrancea sunt fie închise, fie limitate pentru vehiculele cu masă maximă autorizată de peste 3,5 sau 7,5 tone.