România, lovită de un dublu ciclon. Ninsorile vor continua: Va fi și mai rău de acum

Capitala și mai multe județe din sudul și estul țării au fost afectate în noaptea de 17 spre 18 februarie de un episod sever de iarnă. În București și Ilfov, unde a fost emis Cod roșu de ninsori viscolite, pompierii au avut peste 100 de intervenții, iar mai multe curse aeriene au fost anulate sau deviate. Probleme din cauza zăpezii au fost semnalate și pe autostrăzi și drumuri naționale. Într-o intervenție la România TV, meteorologul Romica Jurca avertizează că episodul de iarnă severă va continua.

Romica Jurca a explicat că un alt ciclon mai mic s-a format în Muntenia și că ninsorile vor continua până în jurul orei 11–12.

Ea a menționat că situația se va agrava în sudul și sud-estul țării, iar în Capitală stratul de zăpadă va crește cu 5–10 cm, ajungând la aproximativ jumătate de metru.

„În cadrul ciclonului s-a format un alt ciclon mai mic în Muntenia. Va mai ninge liniștit până pe la 11,12. În țară și în partea de sud, sud-est a țării este rău și va fi și mai rău de acum. Ninsorile domină jumătatea de răsărit a țării, în Capitală se vor adăuga 5-10 cm, ajungem la jumatate de metru. Asta este iarnă adevărată”, a spus Romica Jurca la România TV.

Departamentul pentru Situații de Urgență a emis miercuri dimineața, la ora 04:20, un mesaj RO-ALERT cod roșu pentru București și Ilfov.

„Avertizare meteo cod roșu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 – 8:20. Evitați deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiți rutele ocolitoare comunicate de autorități”. Conform ANM, în Capitală s-au depus deja 30–35 cm de zăpadă, iar stratul va crește cu încă 15–20 cm.

Potrivit ISUBIF, pompierii au intervenit între 17 februarie, ora 10:00, și 18 februarie, ora 06:00, în 91 de cazuri: 84 de copaci au fost îndepărtați, 7 elemente de construcție desprinse și 32 de autoturisme au fost avariate.

Centrul Infotrafic a raportat închiderea mai multor tronsoane de autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor și viscolului: Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea, Autostrada A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud, A0 Centura București, precum și restricții de tonaj pe A2 București-Cernavodă. Drumuri naționale din județele Buzău, Brăila, Ilfov și Vrancea sunt închise sau restricționate pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată peste 3,5 sau 7,5 tone.

Traficul aerian este, de asemenea, perturbat pe cele două aeroporturi din București. CNAB a transmis că intervine cu peste 50 de utilaje pentru deszăpezire. „Din cauza condițiilor meteo, au fost anulate cursele LOT 643/644 Varșovia – București – Varșovia, Tarom RO 210 Chișinău – București și Tarom 810 Suceava – București”. Patru aeronave au fost deviate: Ryanair 5262 Dublin – București a aterizat la Varna, WizzAir 3290 Porto – București la Sofia, Hisky 236 Tel Aviv – București la Cluj și DanAir 508 Dublin – București la Craiova.

CNAB le-a recomandat pasagerilor să se prezinte din timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene pentru informații despre zborurile lor. Potrivit site-ului Boarding Pass, mai multe curse au înregistrat întârzieri semnificative în noaptea dintre 17 și 18 februarie, iar zborul Turkish Airlines TK1046 București – Istanbul a fost amânat cu aproximativ opt ore.