Școli închise miercuri, 8 ianuarie, din cauza ninsorilor. Lista județelor în care cursurile se țin online. Blocaje pe șosele. Update

Update. O ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță Iași, trimisă în satul Stânca, comuna Victoria, pentru a prelua o femeie de 34 de ani proaspăt născută, a derapat la ieșirea din localitate din cauza zăpezii și a fost nevoită să oprească, nereușind să își continue deplasarea.

Update 09:29. Un microbuz s-a răsturnat miercuri în afara carosabilului pe DN 21, între Viziru și Însurățe, în județul Brăila. Cinci persoane aflate în autovehicul au fost preluate de o mașină a ISU Suceava și transportate în localitatea Însurățe.

Mai multe școli din Galați, Vrancea și Brăila trec la cursurile online din cauza viscolului și ninsorii abundente. În județul Brăila, decizia vizează toate școlile din mediul rural, precum și orașele Ianca, Făurei și Însurăței, potrivit informațiilor transmise de inspectoratele școlare județene.

În județul Giurgiu, toate unitățile de învățământ suspendă cursurile cu prezență fizică pentru ziua de miercuri, 18 februarie. Decizia a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență din cauza codului portocaliu de vreme severă, care anunță ninsoare abundentă și vânt puternic.

„În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, care a avut loc astăzi, a fost adoptată hotărârea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu, acestea urmând să se desfășoare în sistem online, în data de 18 februarie, din cauza vremii nefavorabile de vânt ploi și de ninsoare abundentă care poate ajunge la un strat de zăpadă de o jumătate de metru”, arată ISU Giurgiu.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o avertizare Cod portocaliu de ninsori și viscol pentru Muntenia și sudul Moldovei, intrată în vigoare marți seara.

Și Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București suspendă cursurile programate miercuri, 18 februarie 2026.

„Pentru siguranța studenților, a cadrelor didactice și a întregii comunități universitare, toate activitățile didactice se suspendă pe parcursul zilei de miercuri, 18 februarie 2026. Acestea vor fi reprogramate și recuperate ulterior, în conformitate cu deciziile adoptate la nivelul fiecărei structuri academice”, au anunțat reprezentanții SNSPA.

În ultimele ore, zăpada s-a așternut în majoritatea regiunilor din țară. Potrivit CNAIR, peste 1.570 de utilaje și aproximativ 3.000 de angajați intervin în zonele afectate pentru a menține drumurile deschise. Cu toate acestea, rafalele puternice de vânt readuc zăpada pe carosabil imediat după intervenții, ceea ce face dificilă asigurarea condițiilor de siguranță.

Pentru gestionarea situației, sunt pregătite 76.000 de tone de sare și 790 de tone de clorură de calciu, iar pentru cele 17 aeroporturi din țară sunt disponibile 161 de utilaje de deszăpezire. În infrastructura portuară, bara Sulina rămâne singura zonă închisă din cauza condițiilor meteo.