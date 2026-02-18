Pericol pe munte din cauza ninsorilor abundente. Risc mare de avalanșă în mai multe zone

În urma ninsorilor abundente din ultimele zile, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează asupra unui risc crescut de avalanșă în mai multe masive montane din România. Potrivit buletinului nivometeorologic, stratul instabil de zăpadă a amplificat pericolul, în special în Carpații Meridionali, unde condițiile meteo au favorizat acumulări importante de zăpadă.

Potrivit meteorologilor, până miercuri, la ora 20:00, este în vigoare Risc 4 – Mare de avalanșă în Carpații Meridionali, în Munții Făgăraș și Munții Bucegi. La altitudini de peste 1.800 de metri s-a depus un strat nou de zăpadă de 10–15 centimetri, peste care sunt prognozate depuneri suplimentare de 15–20 de centimetri, izolat chiar mai mult.

În zona înaltă s-au format numeroase plăci de vânt, mai ales pe versanți nordici și estici, precum și straturi instabile în partea superioară, cu grosimi de 30–40 de centimetri. În văi au fost observate depozite consistente de zăpadă, care depășesc local doi metri, iar pe creste s-au format cornișe mari de zăpadă. Specialiștii avertizează că pot apărea avalanșe de dimensiuni medii și mari, inclusiv la supraîncărcări.

La altitudinile sub 1.800 de metri este semnalat un Risc 3 de avalanșă. Sunt așteptate ninsori însemnate, cu depuneri suplimentare de 10–20 de centimetri. În aceste condiții pot apărea avalanșe medii și, izolat, mari, în special între 1.500 și 1.800 de metri.

Un risc însemnat de gradul III este anunțat și în Carpații Meridionali, în zonele Țarcu, Godeanu, Parâng și Șureanu. La peste 1.800 de metri se va forma un strat instabil în primii 30–40 de centimetri, însoțit de plăci de vânt pe creste și acumulări mari de zăpadă în văi. Sunt posibile avalanșe medii și izolat mari, mai ales în cazul supraîncărcărilor.

Sub 1.800 de metri, riscul rămâne însemnat în Țarcu și Godeanu și moderat în Parâng și Șureanu, unde pot apărea avalanșe mici și medii, în special pe versanți sudici.

În Carpații Orientali, în Munții Rodnei și Călimani-Bistriței, la altitudini de peste 1.800 de metri se formează un strat superior de zăpadă incomplet stabilizat, cu plăci de vânt pe versanți nordici, estici și sudici. Sunt posibile avalanșe medii la supraîncărcări. Sub această altitudine riscul este moderat, cu avalanșe mici și izolat medii.

În Masivul Ceahlău se depune un strat nou de zăpadă de 5–10 centimetri, fiind posibile avalanșe mici și, izolat, medii, în condiții de risc moderat.

În Carpații Occidentali, stratul de zăpadă ajunge la 30–35 de centimetri, local mai mult. Sunt posibile curgeri sau avalanșe mici, precum și plăci de vânt izolate în zona crestelor, riscul fiind moderat. Meteorologii spun că ninsorile consistente, rafalele puternice de vânt și acumulările de zăpadă cresc semnificativ pericolul de avalanșă.

Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă consultarea buletinului nivometeorologic emis de Administrația Națională de Meteorologie înaintea oricărei deplasări la munte. Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele expuse, pantele înclinate, culoarele de avalanșă și zonele cu plăci de vânt sau cornișe, mai ales în condiții de risc 3 sau 4.

Românii sunt îndemnați să nu urce singuri pe munte și să nu se aventureze în afara traseelor marcate sau deschise oficial. Autoritățile recomandă folosirea echipamentului obligatoriu de iarnă, inclusiv DVA, sondă, lopată și echipament adecvat condițiilor meteo.

„În caz de urgență, apelați 112 sau utilizați aplicația SALVAMONT pentru transmiterea rapidă a coordonatelor”, mai arată DSU.