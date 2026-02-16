Prognoza meteo, 16 februarie. Ploi, vânt și ninsori în aproape toată țara

Administrația Națională de Meteorologie(ANM) a emis prognoza meteo pentru luni, 16 februarie. Vremea se răcește considerabil în toată țara. Temperaturile vor continua să scadă, iar atmosfera va deveni instabilă, cu înnorări persistente și precipitații în mai multe zone ale țării.

În cursul zilei, cerul va fi variabil spre mai mult noros, iar spre seară și pe timpul nopții sunt așteptate precipitații în special în vestul și sudul teritoriului. În restul regiunilor, acestea vor apărea izolat. În funcție de valorile termice, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, lapoviță sau ninsoare. La altitudini mari va predomina ninsoarea, iar stratul de zăpadă se poate reîmprospăta.

Vântul va avea intensitate redusă și moderată în majoritatea zonelor. În sud și sud-est, însă, în special pe parcursul nopții, rafalele pot ajunge la 45–55 km/h. Aceste intensificări pot accentua senzația de frig și pot crea disconfort în zonele deschise.

Valorile maxime ale temperaturii aerului vor indica diferențe semnificative între regiuni. În nordul Moldovei, maximele pot coborî până în jurul valorii de -6 grade Celsius, în timp ce în sudul extrem al țării se pot atinge aproximativ 11 grade.

Temperaturile minime vor fi negative în mare parte din teritoriu, cu valori ce pot ajunge la -10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Pe litoral, minimele vor fi mai ridicate, în jur de 3 grade. În unele zone, în special dimineața și noaptea, se poate semnala ceață, iar pe fondul umezelii și al temperaturilor scăzute există posibilitatea formării poleiului.

În Capitală, vremea se va răci comparativ cu intervalul anterior. Cerul va avea perioade cu înnorări, iar noaptea pot apărea precipitații slabe, în principal sub formă de ploaie. Temperatura maximă va fi în jur de 7 grade, iar minima va coborî sub pragul înghețului, între -3 și -1 grad. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări temporare.