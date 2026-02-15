Prognoza meteo, 15 februarie. Vremea se răcește în toată țara

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru duminică, 15 februarie, anticipând o răcire semnificativă a vremii în întreaga țară. Fenomenul va începe în vest, nord și centru, pentru ca ulterior temperaturile să scadă și în celelalte regiuni.

Valorile maxime vor varia între 1 grad în nordul Moldovei și 17 grade în Dobrogea continentală, în timp ce minimele nocturne se vor situa între -6 și 3 grade Celsius.

Precipitațiile vor fi prezente aproape peste tot: în sud și sud-est vor predomina ploile, în restul țării vor fi mixte, iar la munte vor fi predominant ninsori. Vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, cu rafale de 40–50 km/h, depășind 60–70 km/h la altitudini mari.

În Capitală, vremea se va menține mai caldă decât media normală pentru mijlocul lunii februarie, cu maxime de 14–15 grade. Cerul va fi temporar noros, cu ploi izolate, iar vântul va sufla cu intensitate moderată, generând rafale de până la 40–45 km/h. Temperaturile nocturne vor coborî până la valori de 0–2 grade.

În intervalul 16–22 februarie, regiunile nord-estice vor resimți temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, în timp ce în restul țării valorile termice vor fi apropiate de medii. Meteorologii estimează cantități excedentare de precipitații.

O masă de aer rece provenind din Câmpia Rusă va aduce nopți și dimineți geroase, mai ales în Moldova, Transilvania și nordul Munteniei. Începând de la mijlocul săptămânii, temperaturile vor crește ușor în vest și sud-vest, cu maxime între -5 grade în nordul Moldovei și 6 grade în Dealurile de Vest.

Cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile se vor semnala mai ales în sud-est, dar izolat și în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în sud-est și în zonele montane.

Pentru intervalul 23 februarie – 1 martie, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât valorile normale în vest, nord și nord-est, iar în restul țării se vor menține apropiate de medie. Cantitățile de precipitații vor fi peste cele obișnuite, iar condițiile de ceață densă pe drumuri ar putea afecta aproape jumătate din teritoriu.

În săptămânile 2–8 martie, meteorologii prognozează temperaturi medii apropiate de normele climatice și precipitații normale pentru această perioadă, în toate regiunile. În intervalul 9–15 martie, valorile termice se vor situa ușor peste medie, iar cantitățile de precipitații vor fi, în general, normale în majoritatea zonelor.