Vremea de primăvară se instalează treptat în România. Meteorologii au anunțat cât mai ține frigul

În următoarele zile, vremea va rămâne rece în estul țării, cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi mai reduse în special în sud-est. În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de cele normale, potrivit ANM. Pe măsură ce ne apropiem de jumătatea lunii martie, meteorologii estimează o încălzire treptată în majoritatea regiunilor.

Temperaturile medii vor depăși ușor normele climatologice, în special în zonele sudice, iar regimul de precipitații va fi în general apropiat de normal sau, în anumite regiuni vestice, nord-vestice și centrale, chiar excedentar.

În săptămâna 16 – 23 februarie, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite în est, iar în restul țării se vor încadra în mediile normale. Cantitatea de precipitații va fi redusă la nivel național, cu deficit mai accentuat în sud-est.

Între 23 februarie și 2 martie, valorile medii ale temperaturii vor depăși ușor normalul, mai ales în sud. Precipitațiile vor fi mai abundente în vest, nord-vest și centru, în timp ce restul regiunilor vor înregistra cantități apropiate de mediile obișnuite.

În perioada 2 – 9 martie, temperaturile medii vor rămâne ușor peste normal în majoritatea zonelor, iar precipitațiile vor fi apropiate de valorile specifice acestei perioade.

Săptămâna 9 – 16 martie va aduce temperaturi ușor mai ridicate decât cele obișnuite și precipitații apropiate de normal în majoritatea regiunilor.

Pe parcursul zilei de marți, România va fi afectată de un val de vreme rece și instabilă, cu diferențe termice importante între regiuni. În sud și sud-est, temperaturile vor scădea, în timp ce în restul țării valorile diurne vor fi ușor mai ridicate comparativ cu ziua precedentă, potrivit prognozei ANM.

Cerul va fi predominant noros, dar pe timpul nopții se va degaja treptat în jumătatea vestică a țării. Vor apărea precipitații moderate cantitativ, sub formă mixtă în Oltenia și Muntenia, și local în Banat, Crișana și Maramureș. Dobrogea va fi afectată de ploi, iar în Moldova, Transilvania și zonele montane vor predomina ninsorile. Noaptea, se estimează cantități de apă între 15 și 25 l/mp, iar în unele zone se pot depăși 30 l/mp. Stratului de zăpadă va fi consistent, cuprins între 5 și 15 cm, iar izolat poate ajunge la 20–30 cm.

Vântul va sufla cu intensificări în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar pe timpul nopții rafalele se vor resimți în majoritatea zonelor, cu viteze de 45–65 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70–90 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea sub 100 m. Temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 9 grade, iar minimele între -8 și 0 grade, cu posibilitatea apariției ceții și poleiului izolat.

În Capitală, vremea va fi deosebit de rece, cu cer noros și precipitații mixte, predominând ninsoarea seara și pe timpul nopții. Se estimează un strat de zăpadă de 8–15 cm și cantități de apă de 15–25 l/mp. Vântul va avea rafale de 50–70 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea sub 100 m. Temperaturile vor urca până la 2–3 grade pe timpul zilei și vor scădea până la aproximativ -1 grad noaptea.