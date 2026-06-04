Circulație feroviară blocată în județul Timiș. Locomotiva unui tren de pasageri s-a stricat

Circulația feroviară este întreruptă joi pe secțiunea Sânandrei – Băile Călacea, în județul Timiș, după ce locomotiva unui tren de călători a suferit o defecțiune și a rămas imobilizată în linie curentă.

Incidentul afectează mai multe trenuri operate de CFR Călători și provoacă întârzieri în traficul feroviar din zonă.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, problema a fost constatată la locomotiva unui tren de călători compus din ramă electrică, care a rămas oprită la kilometrul feroviar 13+900, între Sânandrei și Băile Călacea.

Situația este importantă pentru că pe acest tronson circulația se desfășoară pe un singur fir, ceea ce face imposibilă desfășurarea traficului până la eliberarea liniei.

Reprezentanții CFR SA au anunțat că, din cauza poziționării trenului defect în linie curentă, circulația feroviară este blocată temporar pe întreaga secțiune.

„Deoarece pe această distanţă circulaţia feroviară se efectuează pe un singur fir, traficul feroviar este momentan blocat, până la deplasarea trenului din linia curentă”, au transmis oficialii companiei.

Echipele feroviare intervin pentru remedierea situației și pentru retragerea garniturii din zona afectată, astfel încât circulația să poată fi reluată în condiții de siguranță.

Conform informațiilor furnizate de CFR SA, incidentul influențează în prezent circulația a patru trenuri operate de CFR Călători:

Trenul 78;

Trenul 73;

Trenul 3112;â

Trenul 16023.

Pasagerii acestor garnituri se pot confrunta cu întârzieri până la reluarea traficului pe tronsonul blocat.

Compania feroviară precizează că impactul asupra circulației depinde de durata intervenției și de momentul în care trenul defect va fi îndepărtat de pe linie.

„În funcţie de momentul reluării circulaţiei, există posibilitatea să fie afectate şi alte trenuri de călători. Asigurăm publicul călător că personalul feroviar depune toate eforturile necesare pentru remedierea problemelor din zona afectată şi reluarea circulaţiei feroviare în cel mai scurt timp posibil, în condiţii normale şi de siguranţă”, a transmis CFR SA.

În astfel de situații, întârzierile se pot propaga și către alte trenuri care tranzitează secțiunea afectată, în special pe liniile cu trafic intens și infrastructură cu un singur fir.

Pasagerii care au programate călătorii pe relațiile ce traversează zona Sânandrei – Băile Călacea sunt sfătuiți să verifice informațiile actualizate privind mersul trenurilor înainte de plecare. CFR SA și CFR Călători monitorizează situația și vor comunica eventualele modificări ale programului de circulație