Cresc temperaturile în Republica Moldova, valorile se apropie de media acestei perioade a lunii

Valorile termice din Republica Moldova sunt în creștere, azi, 19 februarie, față de cele din intervalul anterior, după cum au anunțat specialiștii meteo. Joi, temperaturile vor ajunge la nivelul de 1 până la -1 grad Celsius, cu o minimă de -3 grade Celsius pe timp de noapte.

Cerul va fi înnorat în toată țara, excepție va face zona de est, acolo unde Soarele va străluci toată ziua. Nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor.

Sunt anunțate -1 grad Celsius la Ștefan-Vodă și la Cahul, vor fi 0 grade Celsius la Chișinău, la Briceni și la Rîbnița și 1 grad la Chișinău. Mâine, Mâine, sunt anunțate ninsori în partea de nord și de nord-est a țării, valorile termice se vor încadra între -2 și 3 grade Celsius.

În România, azi, cerul va fi noros şi temporar vor fi precipitaţii în toate regiunile. În Moldova vor fi mai ales ninsori, iar în restul teritoriului, ziua vor fi ploi şi lapoviţă, iar noaptea treptat vor predomina ninsorile, conform ANM.

Pe arii restrânse se va depune strat nou de zãpadă. Vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45…65 km/h, local în Moldova, Muntenia, Dobrogea, la munte şi izolat în rest, iar ninsoarea va fi temporar viscolită. Temperaturile maxime se vor încadra între -3 grade Celsius în nordul Moldovei şi 12 grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -10 şi -1 grad Celsius.

În București, cerul va fi acoperit de nori și sunt anunțate precipitaţii, pe parcursul zilei sub formă de ploaie, apoi lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări seara şi noaptea (viteze de 35…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 2 - 4 grade Celsius, iar cea minimă de -3…-2 grade Celsius, au mai anunțat specialiștii meteo.