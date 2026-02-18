Capitala rămâne sub Cod portocaliu de ninsoare. Stratul de zăpadă va depăși jumătate de metru. Ciucu, apel către bucureșteni

Bucureștiul și județul Ilfov se află până miercuri, ora 16:00, sub Cod portocaliu de ninsori puternice, avertizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Stratului de zăpadă depus până acum va depăși 50 de centimetri, iar viscolul va continua pe tot parcursul zilei.

Noua alertă meteo a intrat în vigoare de la ora 10:00 și este valabilă până la ora 16:00. După această oră, meteorologii estimează o ameliorare a vremii.

„În județul Ilfov și în municipiul București va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm”, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor fi cuprinse între -5 și -3 grade noaptea și între 2 și 3 grade ziua.

Având în vedere condițiile meteo actuale, primarul Ciprian Ciucu i-a îndemnat pe bucureșteni să evite deplasările dacă acestea nu sunt neapărat necesare.

„Încă ne aflăm sub Cod portocaliu. Vreau să fac un apel către populație să nu iasă din casă dacă nu este nevoie și să nu ia mașina personală către locul de muncă. Suntem mobilizați și suntem împreună și cu Poliția”, a afirmat Ciucu.

Valorile termice diurne în Capitală vor fi ușor mai ridicate decât în ziua precedentă. Cerul se va menține variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 4–5 grade, iar minima se va situa între -6 și -5 grade.

Vineri, în București, temperaturile diurne vor fi apropiate de cele de joi. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi pe parcursul zilei, iar noaptea vor predomina ninsorile. Vântul va sufla moderat, temperatura maximă ajungând la 6–7 grade, iar minima va fi în jur de -2 grade.

Sâmbătă, în București, vremea va fi rece, cu temperaturi apropiate de cele din ziua precedentă. Cerul va fi noros, iar pe parcursul zilei se vor înregistra ploi, care se vor transforma treptat în ninsori pe timpul nopții. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 6–7 grade, în timp ce minima va fi în jur de -2 grade.

Duminică, în București, vremea va fi foarte rece, însă începând cu începutul săptămânii viitoare se estimează o creștere treptată a temperaturilor. Probabilitatea de precipitații va fi scăzută.