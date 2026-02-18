Vremea

Capitala rămâne sub Cod portocaliu de ninsoare. Stratul de zăpadă va depăși jumătate de metru. Ciucu, apel către bucureșteni

Comentează știrea
Capitala rămâne sub Cod portocaliu de ninsoare. Stratul de zăpadă va depăși jumătate de metru. Ciucu, apel către bucureșteniSursa: Inquam Photos/Octav Ganea
Din cuprinsul articolului

Bucureștiul și județul Ilfov se află până miercuri, ora 16:00, sub Cod portocaliu de ninsori puternice, avertizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Stratului de zăpadă depus până acum va depăși 50 de centimetri, iar viscolul va continua pe tot parcursul zilei.

Cod portocaliu de ninsoare în București. Ultimele vești de la ANM

Iarnă, zăpadă, ninsoare, ANM

Sursa: Inquam Potos/ octav Ganea

Noua alertă meteo a intrat în vigoare de la ora 10:00 și este valabilă până la ora 16:00. După această oră, meteorologii estimează o ameliorare a vremii.

„În județul Ilfov și în municipiul București va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm”, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor fi cuprinse între -5 și -3 grade noaptea și între 2 și 3 grade ziua.

Motivul pentru care cererea lui Călin Georgescu privind controlul judiciar a fost trimisă la un complet de divergență
Motivul pentru care cererea lui Călin Georgescu privind controlul judiciar a fost trimisă la un complet de divergență
Capitala, îngropată în nămeți. Blocaje și cozi interminabile pe șosele. Update
Capitala, îngropată în nămeți. Blocaje și cozi interminabile pe șosele. Update

Având în vedere condițiile meteo actuale, primarul Ciprian Ciucu i-a îndemnat pe bucureșteni să evite deplasările dacă acestea nu sunt neapărat necesare.

„Încă ne aflăm sub Cod portocaliu. Vreau să fac un apel către populație să nu iasă din casă dacă nu este nevoie și să nu ia mașina personală către locul de muncă. Suntem mobilizați și suntem împreună și cu Poliția”, a afirmat Ciucu.

Cum va fi vremea joi

Valorile termice diurne în Capitală vor fi ușor mai ridicate decât în ziua precedentă. Cerul se va menține variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 4–5 grade, iar minima se va situa între -6 și -5 grade.

Ninsoare, zăpada, iarnă

Sursa: Inquam Photos/Octav Ganea

Vineri, în București, temperaturile diurne vor fi apropiate de cele de joi. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi pe parcursul zilei, iar noaptea vor predomina ninsorile. Vântul va sufla moderat, temperatura maximă ajungând la 6–7 grade, iar minima va fi în jur de -2 grade.

Ninsoarea ar urma să apară și sâmbătă în București

Sâmbătă, în București, vremea va fi rece, cu temperaturi apropiate de cele din ziua precedentă. Cerul va fi noros, iar pe parcursul zilei se vor înregistra ploi, care se vor transforma treptat în ninsori pe timpul nopții. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 6–7 grade, în timp ce minima va fi în jur de -2 grade.

Duminică, în București, vremea va fi foarte rece, însă începând cu începutul săptămânii viitoare se estimează o creștere treptată a temperaturilor. Probabilitatea de precipitații va fi scăzută.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:00 - Loturi de stafide „Furnicuța”, retrase de la vânzare. Conțin pesticide neautorizate de UE
12:00 - Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
11:43 - Tarifele la energia electrică ar putea rămâne neschimbate, ministrul Energiei: Nu sunt motive pentru creștere
11:35 - Motivul pentru care cererea lui Călin Georgescu privind controlul judiciar a fost trimisă la un complet de divergență
11:30 - Capitala, îngropată în nămeți. Blocaje și cozi interminabile pe șosele. Update
11:25 - Capitala rămâne sub Cod portocaliu de ninsoare. Stratul de zăpadă va depăși jumătate de metru. Ciucu, apel către bucu...

HAI România!

Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington

Proiecte speciale