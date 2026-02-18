Se răcește semnificativ în Republica Moldova, sunt anunțate ninsori abundente

Vremea se schimbă, azi, 18 februarie, în Republica Moldova, valorile termice încep să scadă și meteorologii anunță precipitații abundente sub formă de ninsoare în majoritatea zonelor țării. Temperaturile de miercuri vor oscila între -3 și -4 grade Celsius, cu o minimă de -7 grade în timpul nopții.

Cerul va fi înnorat în tot timpul zilei, vântul va sufla cu intensitate. Va ninge în sud, centrul țării și în jumătatea de nord-est a țării. Sunt anunțate -3 grade Celsius la Ștefan-Vodă, la Cahul și la Bălți, vor fi câte -4 grade Celsius la Chișinău, la Rîbnița și la Briceni. Mâine, vremea se schimbă din nou, valorile termice vor fi în creștere și vor ajunge la nivelul de -2 până la 2 grade Celsius. Cerul va fi parțial senin, nu sunt anunțate precipitații.

Azi, în România, vemea se va menţine rece în Moldova, estul Munteniei şi în Dobrogea, acolo unde vor fi maxime cuprinse între -6 şi 1 grad Celsius. Iar în restul zonelor valorile termice diurne vor fi apropiate de cele specifice perioadei şi se vor situa între 2 şi 8 grade. În cursul zilei, în jumătatea de est a ţării, vor fi înnorări şi va continua sã ningã cu fulgi mari, astfel că se va depune strat de zăpadă în medie de 10…15 cm, conform celor de la ANM.

Vântul va avea intensificãri în jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei şi Dobrogea, cu viteze de 50…70 km/h, precum şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, acolo unde rafalele vor atinge 70…90 km/h.

În aceste zone va fi viscol şi vizibilitatea redusă sub 100 m. Intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h vor fi, ziua, local şi în Oltenia şi sud-vestul Munteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -8 şi 1 grad. Izolat vor fi condiții de ceață.

În Capitală, cerul va avea înnorări şi până spre orele prânzului va continua sã ningă (5…10 cm). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade Celsius, iar cea minimă de -5…-3 grade Celsius.