Iarna revine în forță. Cod galben de ninsori și vânt în mare parte din țară

Aproape jumătate din ţară va fi afectată de ninsori şi intensificări ale vântului, anunță meteorologii. În acest sens, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de vreme severă, valabil în intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 14:00, pentru sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei.

În aceste zone, ziua vor fi precipitaţii mixte – ploaie, lapoviţă şi ninsoare – în Oltenia şi Muntenia, ploi în Dobrogea şi ninsori în Moldova. Noaptea, ninsorile vor predomina, iar cantităţile de precipitaţii vor ajunge la 25 – 30 l/mp şi izolat peste 40 l/mp.

Stratului de zăpadă se va situa, în medie, între 10 şi 30 cm, iar vântul va sufla cu rafale de 50 – 70 km/h, producând viscol şi vizibilitate redusă sub 100 de metri.

Un al doilea Cod galben vizează Carpaţii Meridionali şi de Curbură, unde vântul va atinge viteze de 70 – 90 km/h, stratul de zăpadă va fi de 10 – 20 cm, echivalentul în apă de 15 – 25 l/mp, iar vizibilitatea va fi redusă sub 100 de metri.

În paralel, până joi dimineaţă rămâne în vigoare o informare de vreme deosebit de rece, cu precipitaţii moderate, strat de zăpadă, polei, gheţuş, intensificări ale vântului şi viscol, ce va afecta întreaga ţară.

Pe parcursul zilei de marți , aria precipitaţiilor se va extinde din sud-vest spre sud, est şi local centrul ţării. Se aşteaptă depunere de zăpadă de 5 – 15 cm, iar local de 20 – 30 cm, cantităţi de apă de 10 – 20 l/mp, iar izolat vor fi condiţii de polei şi gheţuş. Vântul va avea intensificări în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei, iar din seara zilei va sufla cu rafale de 45 – 65 km/h în majoritatea zonelor, temporar viscolind şi reducând vizibilitatea, în special în sud şi sud-est.

Joi, valorile termice vor crește în majoritatea regiunilor, apropiindu-se de mediile normale în est și depășindu-le în restul țării. Cerul va fi mai mult noros, cu precipitații în vest, nord-vest și local în centru. La munte se vor semnala precipitații mixte, iar în celelalte zone vor predomina ploile, cu trecătoare lapoviță și ninsoare spre sfârșitul zilei. Vor fi condiții de polei, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în vest, în zonele montane și local în est.

Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 12 grade, iar minimele între -7 și 7 grade. Dimineața, pe arii restrânse, va fi ceață. În București, valorile termice vor crește ușor, cerul va fi noros temporar, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima va fi de 3–5 grade, iar minima de -4…-2 grade.

VINERI – Temperaturile vor scădea în jumătatea de nord a țării, în timp ce în sud-est vor fi ușor mai ridicate decât mediile multianuale. Cerul va fi înnorat și vor fi precipitații în aproape toate regiunile.

Ziua, nordul, centrul și nord-estul vor fi afectate de precipitații mixte, în timp ce sudul va avea mai ales ploi. Noaptea, ninsorile vor predomina în nord și centru, iar local în restul țării. Vântul va sufla cu intensificări temporare, cele mai puternice fiind pe creste și în sud-vest. Temperaturile maxime vor fi între 1 grad în nordul Moldovei și 16 grade în Dobrogea, iar minimele între -10 și -1 grad. În București, valorile termice vor continua să crească ușor. Cerul va fi noros temporar, cu ploi trecătoare ziua și precipitații mixte noaptea. Vântul va avea intensificări sporadice, iar temperaturile se vor situa între -2 și 10 grade.

Sâmbătă, vremea se va răci semnificativ, iar temperaturile vor fi sub mediile normale. Ulterior, se așteaptă o creștere treptată a valorilor termice. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în jumătatea de nord a țării.