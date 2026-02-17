Prognoza meteo, 17 februarie. Încă un episod de iarnă severă în România. Ninsori, ploi și polei în mai multe județe

În a doua zi a săptămânii, România va fi sub influența unui val de vreme rece și instabilă, cu diferențe termice semnificative între regiuni. În sud și sud-est se va răci, în timp ce în restul țării valorile diurne vor urca ușor față de ziua precedentă, potrivit ANM.

Cerul va fi noros pe parcursul zilei, dar pe timpul nopții va deveni variabil în jumătatea vestică a țării. Vor fi precipitații moderate cantitativ, mixte în Oltenia și Muntenia, dar și local în Banat, Crișana și Maramureș.

Dobrogea va fi afectată de ploi, în timp ce Moldova, Transilvania și zonele montane vor primi ninsori. Noaptea, ninsorile vor predomina, cu cantități de apă între 15 și 25 l/mp, iar local se pot acumula peste 30 l/mp. Stratului de zăpadă va fi consistent, în medie între 5 și 15 cm, iar izolat poate ajunge la 20–30 cm.

Vântul va prezenta intensificări în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar pe timpul nopții va sufla puternic în majoritatea zonelor, cu viteze între 45 și 65 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70–90 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea sub 100 m. Temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 9 grade, iar minimele vor fi între -8 și 0 grade, cu izolate condiții de ceață și polei.

În București, vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi noros, iar precipitațiile vor fi mixte – ploaie, lapoviță și ninsoare – predominând ninsorile seara și noaptea.

Se va depune un strat de zăpadă între 8 și 15 cm, iar cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp. Vântul va avea rafale de 50–70 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea sub 100 m. Temperatura maximă va ajunge la 2–3 grade, iar minima va coborî în jur de -1 grad.

Până pe 23 februarie, temperaturile vor fi, în mare parte, apropiate de valorile normale pentru această perioadă, cu ușoare creșteri locale. Precipitațiile se vor concentra mai ales în vest, nord-vest și centru, în timp ce restul regiunilor vor înregistra cantități de apă apropiate de normal.

În intervalul 23 februarie – 2 martie, sudul și sud-estul țării vor avea temperaturi ușor peste medie, în timp ce în celelalte zone valorile termice vor rămâne apropiate de cele normale. Precipitațiile vor depăși media obișnuită în vest și nord-vest, în timp ce restul regiunilor vor înregistra cantități normale.

În prima săptămână a lunii martie, între 2 și 9 martie 2026, temperaturile medii vor fi în continuare apropiate de valorile specifice perioadei, iar cantitățile de precipitații se vor menține, în general, în limitele normale.