Cod galben de ninsori în jumătate de țară. Zonele vizate de alerta ANM

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că până joi dimineață vremea va deveni rece la nivel național, cu temperaturi minime negative în toate regiunile, precipitații extinse și intensificări ale vântului. În sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei este instituit Cod galben pentru precipitații însemnate cantitativ, strat consistent de zăpadă și viscol, iar în Carpații Meridionali și de Curbură sunt așteptate rafale puternice și vizibilitate redusă.

Informarea meteo este valabilă de luni, ora 10.00, până joi la aceeași oră și vizează o răcire accentuată, precipitații în general moderate cantitativ, formarea stratului de zăpadă, polei, ghețuș și intensificări ale vântului.

Luni, vremea se va răci în Moldova, iar marți și în regiunile sudice, astfel că maximele se vor situa, în general, între -4 și 4 grade. Miercuri, frigul va persista în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, unde temperaturile diurne vor fi cuprinse între -6 și 0 grade. Minimele vor fi preponderent negative în toată țara, variind între -9 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 4 grade în sudul Banatului și pe litoral.

De marți, aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest către sudul, estul și local centrul țării. Inițial vor fi precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Transilvania, Moldova și la munte. În noaptea de marți spre miercuri vor predomina ninsorile.

Se va depune un strat de zăpadă, în medie de 5 până la 15 cm, iar pe alocuri de 20 până la 30 cm. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 l/mp și izolat peste 25 l/mp. Pe arii restrânse vor fi condiții de polei și ghețuș.

Vântul va avea intensificări în noaptea de luni spre marți și pe parcursul zilei de marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara de marți în majoritatea regiunilor, cu rafale de 45-65 km/h. În sud și sud-est va fi temporar viscol, cu vizibilitate scăzută.

Atenționarea Cod galben este valabilă de marți, ora 10.00, până miercuri, ora 14.00, pentru sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. În aceste zone sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova, iar noaptea vor predomina ninsorile.

Cantitățile de apă vor atinge 25-30 l/mp și izolat peste 40 l/mp. Stratul de zăpadă va avea, în medie, 10-30 cm. Vântul va sufla cu rafale de 50-70 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea sub 100 de metri.

Un alt Cod galben este în vigoare de marți, ora 22.00, până miercuri, ora 14.00, pentru Carpații Meridionali și de Curbură. Aici, rafalele vor ajunge la 70-90 km/h, va fi viscol și vizibilitate foarte redusă, iar stratul de zăpadă va măsura în medie 10-20 cm.

În Capitală, luni, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 7 grade, iar minima între -2 și 0 grade. Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat la Digi24 că sunt așteptate noi episoade de ninsoare, inclusiv în București.

„Pe măsură ce masa de rece persistentă va aduce temperaturi și în Capitală sub 0 grade, să consemnăm precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și care treptat să fie și sub formă de ninsoare, astfel încât în asociere și cu vântul de 35-45km/h să resimțim temperaturi mult mai coborâte”, a spus ea.

Aceasta a precizat că, spre finalul săptămânii, o nouă masă de aer rece ar putea influența vremea din România.

„La sfârșitul săptămânii, din nou masă de aer ce va fi de interes în zona țării noastre, astfel încât săptămâna 23 februarie-2 martie, așa cum arată și actualizarea estimărilor pentru finalul lunii februarie și prima jumătate a lunii martie, arată o probabilitate foarte ridicată ca cel puțin această săptămână să fie mai rece decât în mod obișnuit în toată țara”, a adăugat Mateescu.

Marți, vremea se va răci. Vor fi precipitații mixte, iar spre seară și noaptea vor predomina ninsorile, cu depunerea unui strat de zăpadă de 8-15 cm. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp. Vântul va avea rafale de 50-70 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri. Maxima va fi de 2-3 grade, iar minima în jur de -1 grad.

Miercuri, cerul va deveni variabil, cu înnorări în prima parte a zilei, când temporar va mai ninge slab, depunându-se 1-3 cm de zăpadă. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 45-55 km/h, iar maxima va fi în jur de 2 grade, minima între -4 și -3 grade.