Când este estimată ultima ninsoare în 2026. Datele ANM și Accuweather pentru marile orașe din România

Deși calendaristic primăvara debutează la 1 martie, episoadele de ninsoare nu dispar automat odată cu schimbarea anotimpului. În anumite regiuni ale României, fulgii de zăpadă pot apărea chiar și la final de aprilie, potrivit estimărilor realizate de Administrația Națională de Meteorologie și platforma AccuWeather.

Datele prezentate au caracter orientativ și se bazează pe tiparele climatice sezoniere, nefiind o prognoză exactă pentru zilele menționate. Meteorologii iau în calcul particularitățile atmosferice ale fiecărei regiuni pentru a stabili perioadele probabile în care ar putea fi înregistrată ultima ninsoare a sezonului rece.

Momentul în care cade ultima zăpadă diferă de la o zonă la alta, în funcție de altitudine și de circulația maselor de aer rece. Orașele situate în apropierea munților sau în zone depresionare pot avea ninsori mai târzii, inclusiv în aprilie, în timp ce sudul și litoralul ies mai devreme din sezonul de iarnă.

Potrivit analizelor realizate pe baza informațiilor ANM și Accuweather, datele probabile ale ultimei ninsori în 2026 sunt următoarele:

Tulcea — 5 martie

Timișoara — 12 martie

Târgu Mureș — 28 martie

Târgu Jiu — 15 martie

Târgoviște — 14 martie

Suceava — 6 aprilie

Sibiu — 30 martie

Satu Mare — 22 martie

Reșița — 20 martie

Râmnicu Vâlcea — 15 martie

Ploiești — 16 martie

Pitești — 14 martie

Piatra Neamț — 4 aprilie

Oradea — 15 martie

Iași — 25 martie

Galați — 11 martie

Focșani — 14 martie

Drobeta-Turnu Severin — 3 martie

Craiova — 8 martie

Constanța — 2 martie

Cluj-Napoca — 27 martie

Buzău — 12 martie

București — 14 martie

Brăila — 10 martie

Brașov — 18 aprilie

Botoșani — 5 aprilie

Bistrița — 1 aprilie

Baia Mare — 29 martie

Bacău — 26 martie

Arad — 10 martie

Aceste repere pot suferi modificări în funcție de evoluția concretă a condițiilor meteo din primăvara anului 2026.

AccuWeather este o platformă specializată în prognoze meteorologice la nivel global.

AccuWeather Inc. este o companie media privată din Statele Unite, fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci student absolvent al Universității Penn State, unde urma un program de master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania.

În perioada dezvoltării afacerii, Myers a fost și cadru didactic în cadrul facultății de meteorologie a universității. Denumirea „Accuweather” a fost adoptată în 1971.

Sediul central al companiei se află în Ferguson Township, în apropiere de State College, Pennsylvania. Accuweather are birouri la 80 Pine Street, în districtul financiar al Manhattan-ului, precum și în Wichita, Kansas, și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, compania este prezentă în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.