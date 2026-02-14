Când se trece la ora de vară, de fapt, și când e echinocțiul de primăvară 2026

Echinocțiul de primăvară 2026 va avea loc pe 20 martie, marcând începutul oficial al primăverii astronomice în emisfera nordică.

Echinocțiul de primăvară este momentul în care ziua și noaptea au aproape aceeași durată pe întreg globul, iar Soarele traversează ecuatorul ceresc de la sud către nord.

În 2026, acest fenomen astronomic se va petrece pe 20 martie, potrivit calculelor realizate de experți în astronomie.

În timpul echinocțiului, Soarele răsare aproape exact în punctul cardinal est și apune în vest, iar lumina solară cade în mod simetric pe ambele emisfere ale Pământului.

Acest eveniment este folosit de astronomi pentru a marca oficial debutul primăverii astronomice în emisfera nordică și debutul toamnei în emisfera sudică.

Fenomenul apare atunci când planul ecuatorial al Pământului traversează centrul aparent al Soarelui, ceea ce duce la faptul că durata zilei este aproape egală cu cea a nopții la toate latitudinile.

Această aliniere se întâmplă de două ori pe an – în martie și în septembrie – însă în martie se numește echinocțiul de primăvară în emisfera nordică.

În urmă cu secole, momentul echinocțiului a fost folosit și ca reper lunar și calendaristic în diferite culturi pentru a marca trecerea anotimpurilor și începutul ciclurilor agricole.

Astăzi, deși datele calendaristice sunt stabilite matematic, echinocțiul rămâne un reper important în determinarea începutului de primăvară astronomică.

După echinocțiul de primăvară din 2026, zilele vor continua să se mărească treptat în emisfera nordică, iar nopțile vor deveni din ce în ce mai scurte pe măsură ce Soarele se îndreaptă spre solstițiul de vară.

Solstițiul de vară marchează ziua cea mai lungă a anului și are loc, de regulă, în jurul datei de 21 iunie.

Este important de remarcat că echinocțiul astronomic este diferit de primăvara meteorologică, care începe la 1 martie în statistici climatice, deoarece aceasta din urmă se bazează pe temperaturi și cicluri meteorologice, nu pe poziția Pământului în raport cu Soarele.

În România, la fel ca în restul Europei și al emisferei nordice, data de 20 martie 2026 va fi asociată cu „o balanță bună” între lumină și întuneric, iar observațiile astronomie confirmă că aceste momente apar în mod repetat la începutul primăverii calendaristice.

Astfel, în noaptea dintre 28 și 29 martie 2026, în România va avea loc și trecerea oficială la ora de vară, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră, accentuând senzația de zile mai lungi și nopți mai scurte.