NBA are o nouă campioană. New York Knicks a câștigat titlul după 53 de ani

New York Knicks a câștigat sâmbătă seară campionatul NBA după victoria cu 94-90 împotriva lui San Antonio Spurs, în meciul al cincilea al finalei. Este primul titlu obținut de formația din New York după 1973, iar succesul a declanșat sărbători de amploare atât în Texas, cât și pe străzile din New York, potrivit BBC.

După mai bine de 50 de ani fără un trofeu NBA, New York Knicks a revenit în fruntea baschetului nord-american. Formația din New York a închis seria finalei în cinci meciuri, profitând de avantajul de 3-1 pe care îl avea înaintea confruntării decisive disputate la Frost Center, arena celor de la San Antonio Spurs. Victoria a fost întâmpinată cu entuziasm de suporteri, care au transformat mai multe zone ale orașului New York într-o adevărată sărbătoare.

Pentru mulți fani, succesul din acest sezon reprezintă sfârșitul unei așteptări care a durat o viață. Printre cei prezenți la meciul din Texas s-a numărat și Elizabeth Madigan, care a călătorit din New York special pentru partida decisivă. Suportera a vorbit despre emoțiile trăite după câștigarea titlului.

Aceasta a recunoscut că a avut emoții înaintea confruntării decisive.

„Cu siguranță am avut îndoielile mele. Dar am reușit. Knicks pentru totdeauna.”

Titlul obținut în acest an marchează una dintre cele mai spectaculoase transformări din istoria recentă a NBA. Timp de mulți ani, Knicks s-a aflat departe de lupta pentru trofee, iar ultima apariție în finală avusese loc în 1999, tot împotriva celor de la Spurs. Atunci, echipa din San Antonio a câștigat seria și trofeul.

Succesul din acest sezon închide astfel un capitol dificil pentru una dintre cele mai populare francize din baschetul american. Un alt suporter, identificat drept Max, a afirmat că locul în care a fost câștigat trofeul contează mai puțin decât impactul produs în New York.

„Nu cred că are vreo importanță că au câștigat în Texas. New York-ul a luat-o razna acum și sunt un milion de fani Knicks aici, așa că nu contează.”

Performanța echipei a fost remarcată și la nivel politic. Președintele SUA, Donald Trump, a publicat un mesaj de felicitare adresat atât jucătorilor, cât și proprietarului clubului, Jim Dolan.

Referindu-se la parcursul din play-off, Trump a scris:

„Ce an a fost, dar mai ales ce victorii incredibile am văzut în play-off, în special ultimele patru – poate cele mai mari din istoria baschetului”.

Atmosfera din New York a devenit una de sărbătoare încă dinaintea fluierului final. Jake Minicucci, aflat într-un local din Manhattan, descria emoția trăită de suporteri înaintea meciului decisiv.

„Orașul acesta vibrează de energie. Nu am primit niciodată atât de multe aprobări din priviri, toată lumea simțind că suntem împreună pentru Knicks.”

După câștigarea trofeului, mii de oameni s-au adunat în Midtown Manhattan și în apropierea Times Square, iar unele linii de metrou au fost modificate temporar din cauza mulțimilor. Pentru Daniel Brown, un fan în vârstă de 24 de ani, succesul echipei reprezintă un moment istoric pentru oraș.

„Am trăit aici toată viața mea și nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a spus el.

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a reacționat imediat după câștigarea trofeului, publicând pe rețelele sociale mesajul „ISTORIE”. Ulterior, administrația locală a transmis că pentru joi este programată o paradă festivă cu confetti și o ceremonie oficială la Primărie dedicată noii campioane NBA.

„Prin ratări dureroase, dezamăgiri și speranța că fiecare an ar putea fi anul nostru, acest oraș nu a încetat niciodată să creadă în Knicks”, se arată într-un comunicat al primarului.

Înaintea partidei decisive, autoritățile pregătiseră deja zone speciale pentru suporteri la Madison Square Garden, Radio City Music Hall și Wollman Rink. În ciuda unor incidente izolate petrecute înaintea finalei, fanii veniți din New York au declarat că au fost primiți bine în San Antonio.

„Sincer, oamenii din San Antonio au fost foarte prietenoși și primitori, în ciuda competiției evidente”, a spus Elizabeth Madigan.