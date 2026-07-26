Familiile victimelor din 11 septembrie au lansat o petiție pentru a îl exclude pe Zohran Mamdani de la evenimentele de comemorare a 25 de ani de la atacurile teroriste, potrivit Jerusalem Post.

Peste 5.000 de persoane au semnat deja o petiție lansată de rudele victimelor din 11 septembrie, prin care cer organizatorilor să îl excludă pe primarul orașului New York, Zohran Mamdani, de la comemorarea a 25 de ani de la tragedie, din cauza asocierii sale cu extremismul și a refuzului său de a condamna antisemitismul.

Petiția a fost lansată de Giovanni Galante, un reprezentant al statului Florida, a cărui iubită s-a numărat printre cei uciși de teroriștii al-Qaeda pe 11 septembrie 2001. Aceasta a strâns deja peste 5.000 de semnături.

Petiția arată că au fost exprimate îngrijorări cu privire la pozițiile publice, asocierile și reacțiile lui Mamdani la o retorică pe care mulți o percep ca fiind ostilă valorilor americane comune.

Aceste poziții includ o reticență percepută de a „condamna clar și fără echivoc sintagme precum «globalizați intifada», pe care mulți le interpretează ca aprobând sau normalizând violența”, se arată în petiție.

De asemenea, petiția a menționat sprijinul sau asocierile lui Mamdani cu persoane ale căror declarații publice sau înregistrări sunt considerate de membrii familiilor victomelor ca disprețuitoare față de instituțiile americane sau apropiate de ideologiile extremiste.

Petiția menționează că tatăl lui Mamdani a scris o carte, la scurt timp după 11 septembrie, în care susținea că atentatorii sinucigași cu bombă ar trebui „înțeleși ca o caracteristică a violenței politice moderne, mai degrabă decât stigmatizați ca un semn de barbarie”.

Mamdani a declarat anterior că tatăl său a avut o influență în conturarea opiniilor sale.

Mamdani l-a lăudat, de asemenea, pe imamul din Brooklyn, Siraj Wahhaj, un presupus complice la atentatul cu bombă de la World Trade Center din 1993 și a servit ca martor de caracter pentru „Șeicul Orb”, care a fost condamnat în 1995 pentru punerea la cale a unor atacuri teroriste împotriva Statelor Unite.

Mai recent, Mamdani l-a numit pe Ramzi Kassem, care l-a reprezentat anterior pe Ahmed al-Darbi (condamnat într-un complot de atentatul cu bombă al unui petrolier al-Qaeda), în funcția de avocat șef al orașului New York.

Primarul orașului New York a susținut, de asemenea, candidați de stânga radicală precum Aber Kawas, care a descris atacul din 11 septembrie ca fiind un atac „pe care câțiva oameni l-au comis în contextul capitalismului american, al rasismului, al supremației albe și al islamofobiei” și care și-a exprimat, de asemenea, simpatia pentru Ahmed Ferhani, care a pledat vinovat pentru complotul de a arunca în aer o sinagogă din Manhattan.

„Pentru familiile victimelor din 11 septembrie, aceasta nu este doar o ceremonie publică, ci o zi de doliu profund personală”, a scris Galante. „Prezența unor persoane ale căror cuvinte sau asociații sunt percepute ca fiind în conflict cu scopul solemn al evenimentului riscă să distragă atenția de la acest punct central și să provoace o durere suplimentară.”

Având în vedere preocupările exprimate, familiile din petiție au solicitat respectuos organizatorilor să „analizeze cu atenție dacă participarea domnului Mamdani s-ar alinia cu intenția ceremoniei și cu așteptările familiilor cel mai direct afectate de tragedie.”

„A 25-a aniversare ar trebui să rămână centrată pe comemorare, unitate și o respingere fără echivoc a violenței și extremismului care au definit acea zi. Asigurarea faptului că toți participanții reflectă aceste principii este esențială pentru păstrarea integrității comemorării.”

Mai mulți supraviețuitori ai atacurilor din 11 septembrie au comentat petiția.

„Ca supraviețuitor al atacului de la WTC din 11 septembrie, cred că, având în vedere performanța anterioară a primarului Mamdani în ceea ce privește Israelul și terorismul islamic radical, ar trebui să i se interzică participarea la toate ceremoniile memoriale ale WTC”, a scris Craig.

Silverio a scris: „Multe lacrimi au vărsat în acea zi, dar de ce a fost motivul pentru care a plâns primarul Mamdani? [Pentru că] mătușa lui a încetat să mai ia metroul după 11 septembrie, deoarece nu se simțea în siguranță în hijab.”

„Văzând 9/11 în direct la știri în timp ce mă aflam la prima mea stație de serviciu activ și, ulterior, desfășurând ISO OER în Afganistan în timpul primei rotații, este un afront la adresa memoriei tuturor celor care au pierit în acea zi și în zilele următoare, în timp ce îi vânam pe josnicii autorii islamici, faptul că oricine și-a exprimat sprijinul pentru acei cultiști ai morții detestabili i s-a oferit o voce de orice fel la acel eveniment”, a scris Justin.

„Rușine tuturor celor care ar pune rudele celor căzuți într-o poziție în care să fie nevoiți să spună oricui că nu vor ca aceste persoane să fie prezente la acea ceremonie.”

Brian a scris că fratele său, David, a fost ucis pe 11 septembrie și că este „furios că un individ care îi scuză pe teroriști este acum primar și simpatizant declarat al autorilor teroriști”. „Este descalificat de la participarea la ceremonia de comemorare a evenimentelor din 11 septembrie și ar trebui să i se interzică accesul.”