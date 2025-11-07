Socialistul radical Mamdani, într-o stațiune de lux din Puerto Rico

Un reprezentant republican din statul New York critică alegerea lui Zohran Mamdani, primarul-ales al New York-ului, de a participa la o conferinţă care are loc în Puerto Rico, la doar câteva zile după victoria sa și pe fondul celei mai lungi închideri a guvernului din istoria SUA.

Mike Lawler (R‑NY) a declarat pentru Fox News Digital:

„Dacă Zohran Mamdani ar fi cu adevărat serios în a ajuta familiile muncitoare, nu ar mai pleca într-o stațiune de lux în momentul în care ar câștiga alegerile.”

Lawler a exprimat întrebări cu privire la priorităţile lui Mamdani:

„Dacă da, de ce? Cine are grijă de newyorkezi cât timp sunt pe plajă?”

Conferința SOMOS 2025, la care va participa Zohran Mamdani, primarul‑ales al orașului New York, este un eveniment anual care reunește oficiali și lideri politici din statul New York, precum și alte personalități din sfera guvernamentală și comunitară.

Anul acesta, evenimentul se desfășoară la hotelul El Caribe Hilton din San Juan, Puerto Rico, un resort cunoscut pentru plajele sale și facilitățile de lux, inclusiv 17 hectare de grădini tropicale, nouă restaurante, camere cu tematică insulară, spa și complex de piscine cu vedere la ocean.

Programul conferinței include multiple recepții și mese de lucru, precum și paneluri pe teme precum dezvoltarea forței de muncă în comunități în creștere și celebrarea serviciilor sociale.

Evenimentul se va încheia sâmbătă cu o „petrecere pe plajă cu picioarele în nisip”, oferind participanților oportunități de networking informal și discuții strategice.

Reamintim că Zohran Mamdani a fost ales primar al orașului New York la alegerile din noiembrie 2025, învingând atât pe republicanul Curtis Sliwa, cât și pe fostul guvernator Andrew Cuomo, ceea ce îl clasează printre cei mai tineri lideri din istoria modernă a orașului.

Alegerea sa marchează o schimbare semnificativă în peisajul politic local, având în vedere că Mamdani a candidat pe platforma Partidului Democrat cu o orientare socialistă, atrăgând atenția asupra problemelor sociale și economice cu care se confruntă locuitorii orașului.

În același timp, momentul electoral coincide cu cea mai lungă închidere a guvernului federal din istoria Statelor Unite, ceea ce amplifică presiunea asupra liderilor politici de a-și demonstra implicarea în rezolvarea problemelor cetățenilor.

Această combinație de factori face ca orice deplasare sau participare la evenimente externe să fie urmărită atent de presă și de opinia publică, generând dezbateri privind prioritățile noilor lideri aleși.

Reprezentantul republican Mike Lawler a subliniat că participarea lui Zohran Mamdani, alături de alți lideri democrați, la conferința din Puerto Rico ridică întrebări serioase despre prioritățile oficialilor aleși.

Lawler a solicitat jurnaliștilor să interogheze dacă Senatul și conducerea Camerei, inclusiv Chuck Schumer și Hakeem Jeffries, precum și guvernatorul Kathy Hochul, vor fi prezenți la eveniment, întrebând retoric:

„De ce sunt ei pe plajă în timp ce new-yorkezii se confruntă cu criza accesibilității și închiderea guvernului?”

În timp ce Sen. Kirsten Gillibrand a confirmat că nu va participa, campania lui Mamdani și birourile celorlalți lideri nu au răspuns la solicitările de clarificare.

Această lipsă de răspuns amplifică interesul public și media, stârnind dezbateri despre echilibrul dintre activitățile oficiale de networking și responsabilitățile imediate față de cetățeni.